01/06/2022 à 22:07 CET

UNE Bayern en proie à des victimes, en grande partie dues à des coronavirus positifs, la Bundesliga rouvrira ce vendredi avec un match à domicile contre lui Borussia Mönchengladbach, l’équipe qui l’a ramené de la Coupe d’Allemagne avec une victoire humiliante 5-0.

Ce match contre Gladbach était considéré comme un accident au milieu d’une excellente campagne du Bayern et ses avantage devant la Bundesliga – neuf points sur le deuxième, Borussia Dortmund– c’est confortable. Cependant, les pertes rendent le match à haut risque pour les Bavarois.

Avec la liste des victimes presque une formation de départ pourrait être formée. Le but et le capitaine Manuel Neuer, les défenseurs Dayot Upamecano, Tanguy nianzou, Lucas Hernandez, Omar Richard Oui Alphonse Davies, le milieu de terrain Corentin Tolisso, et les extrêmes Kingsley Coman Oui Leroy Sané ont été testés positifs au COVID-19.

A ces absences s’ajoutent celles de Bouna Sarr Oui Eric-Maxim Choupo Moting, tous deux en Coupe d’Afrique, Josip Stasinic, avec des problèmes musculaires, et Léon Goretzka, avec une blessure au genou.

L’entraîneur, Julien NagelsmannIl devra improviser, en changeant probablement le schéma habituel et en testant les joueurs dans des positions inhabituelles, et il a utilisé la carrière pour terminer l’appel.

le Dortmund jouera le match de samedi, à l’extérieur contre lui Eintracht Francfort, sixième au classement. Le troisième en litige, le surprenant Fribourg, jouera également à domicile samedi contre l’avant-dernier, le Arminia Bielefeld. Et le quatrième, le Bayer Leverkusen, jouera à domicile contre lui Union Berlin, actuellement septième.