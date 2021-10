Un beagle héroïque réveille ses propriétaires à 4 heures du matin après qu’un haut-parleur intelligent a failli prendre feu | Royaume-Uni | Nouvelles

Max, un beagle croisé, a alerté ses propriétaires du hub familial Google lorsqu’il a commencé à fumer au milieu de la nuit. Andy Smith, de Nuneaton, Warwickshire, a été réveillé au petit matin par le chiot de 15 mois.

Pensant que le chien devait avoir besoin des toilettes, il est descendu vers 4h30 du matin lorsqu’il a découvert que quelque chose n’allait pas.

Il a dit qu’une dispute de deux mois avec Google a suivi.

Il explique : « J’ai contacté Google le lendemain. C’était un cauchemar. Ils m’ont demandé de le renvoyer, ce que j’ai fait. Pour commencer, ils l’ont perdu une fois arrivé à l’usine. Je les ai poursuivis des dizaines de fois, pendant sept ou huit semaines.

« Après avoir réussi à le trouver, ils sont finalement revenus vers moi et m’ont dit que leurs ingénieurs l’avaient examiné et avaient décidé qu’il s’agissait d’un problème externe, rien à voir avec Google.

« Ils me blâmaient essentiellement, mais il était assis au même endroit sur mon bar depuis 18 mois. J’ai donc demandé à voir le rapport des ingénieurs mais ils ont refusé.

« Ils m’en ont envoyé un de remplacement mais il est toujours emballé dans la boîte – je ne leur fais plus confiance maintenant. Leur service client a été choquant. Huit semaines à les chasser juste pour qu’ils me blâment à la fin. »

« Si Max ne nous avait pas réveillés, cela aurait pu provoquer un incendie et tout aurait été différent », a déclaré Andy. « Il a été gâté par la femme le lendemain – des friandises, des promenades, tout le reste – il pensait que c’était Noël! »

CoventryLive a déclaré avoir approché Google pour un commentaire.

