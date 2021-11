Un bébé de 15 mois a passé toute sa vie à voyager en Europe dans un camping-car avec ses parents

Jude et ses parents sont allés à 28 destinations au cours de leur voyage d’un an (Photo: littlefeetbigwheels/Mercury Press)

Les bébés nés pendant la pandémie de coronavirus ont sans aucun doute eu un début de vie différent de ce à quoi tout le monde s’attendait.

Mais ce garçon de 15 mois a eu une première année encore plus éclectique, passant la majeure partie de sa vie à voyager à travers l’Europe dans un élégant camping-car avec ses parents.

Le tout-petit, Jude, vit dans la camionnette depuis l’âge de deux mois avec ses parents Sarah, 34 ans, d’Aberdeen, et Lochie Kerr, 29 ans, de Sydney, en Australie.

En plus de faire ses premiers pas sur une plage de Valence, Jude a déjà vu le monde, visitant 28 endroits différents dans six pays (sans compter le Royaume-Uni).

De la Croatie à la France en passant par l’Italie, l’Espagne, la Suisse et même l’Australie, le jeune garçon a fait du tourisme – plus que beaucoup de gens dans une vie.

Ses parents, qui travaillent dans la finance, ne pourraient pas être plus heureux de leur décision de ranger leur appartement londonien et d’emménager dans une camionnette Citroën Relay L3H3.

Sarah a déclaré: « Voyager et vivre dans une camionnette est tout ce que Jude a jamais connu. En conséquence, il s’adapte très bien à un nouvel environnement et aime rencontrer de nouvelles personnes.

Jude et Lochie ramant sur le Lago de Braies dans les Dolomites en Italie (Photo : littlefeetbigwheels/Mercury Press)

«Ça a été génial car nous avons tout ce dont nous avons besoin avec nous tout le temps. Nous ne vivons pas une affaire ou n’attendons pas dans des avions qui pourraient être retardés.

« Conduire est plus facile car nous pouvons nous arrêter pour nager ou faire une sieste si besoin. Il aime le sable et la mer.’

D’octobre de l’année dernière à septembre, la famille a poursuivi son voyage épique, le paysage de Jude changeant de Tottenham dans la capitale à la Tour Eiffel à Paris.

Le yoga matinal des tout-petits à Passo Giau, Cortina, Italie (Photo : littlefeetbigwheels/Mercury Press)

Le tout-petit a même goûté sa première part de pizza aux Cinque Terre, en Italie, puis a passé son premier anniversaire dans le magnifique Passo Giau, entouré de superbes pics rocheux à 2 236 m d’altitude dans les Dolomites italiennes.

Jude a également regardé le soleil se lever à Engelberg, en Suisse, et se coucher à Ibiza, en Espagne.

Sarah a déclaré: «Nous avons conduit la camionnette en Espagne, puis nous nous sommes envolés pour l’Australie pour rendre visite à la famille de Lochie.

Il a vu la Tour Eiffel à Paris (Photo : littlefeetbigwheels/Mercury Press)

« Jude a profité d’un été australien sans fin et a même visité la grande barrière de corail, le pont du port de Sydney et l’île de Hamilton. »

La famille est retournée en Europe en mars et a poursuivi son épique road trip.

Lochie a déclaré: « L’un de nos endroits préférés était les Dolomites, en Italie. C’était incroyable de se réveiller au-dessus des nuages ​​et tellement spécial de pouvoir le partager avec notre bébé.

« Jude a goûté pour la première fois la paella en Espagne, les croissants en France et les glaces en Italie. Nous nous sommes garés dans des endroits idylliques et il avait les grands espaces comme jardin.

Tous les endroits que le petit Jude a visités

Île Hamilton, Australie

Sydney, Australie

Séville, Espagne

Costa del Sol, Espagne

Gibraltar

Grenade, Espagne

Alicante, Espagne

Valence, Espagne

Ibiza, Espagne

Barcelone, Espagne

Marseille, France

Portofino, Italie

Cinque Terre, Italie

Venise, Italie

Istrie, Croatie

Lacs de Plitvice, Croatie

Pula, Croatie

Dolomites, Italie

Lichtenstein

Lucerne, Suisse

Interlaken, Suisse

Les parents disent qu’il était facile de se sentir en sécurité lors de leurs voyages, car «les gens s’arrêtaient partout pour discuter avec le petit garçon souriant aux cheveux blonds».

Lochie ajoute également que « ce style de vie a profité à Jude car il est très flexible et confiant ».

La conversion de la camionnette a coûté 9 000 £, mais le couple insiste sur le fait que chaque centime en vaut la peine.

Les parents ont déclaré que la conduite rendait leur expérience beaucoup moins stressante (Photo : littlefeetbigwheels/Mercury Press)

Lochie déclare qu’ils n’ont eu « aucun regret » ni manqué de vivre dans une maison, surtout parce qu’ils ont pu s’absenter du travail pour en profiter.

« Sarah était enceinte de sept mois lorsque nous avons acheté la camionnette, mais cela ne l’a pas empêchée de m’aider à la convertir », explique le père.

« Nous avons tous les deux une expérience limitée du bricolage, mais nous avons tout fait nous-mêmes, à l’exception des housses de coussin. Nous avons juste fait des recherches et utilisé YouTube pour des tutoriels.

«C’était tous des essais et des erreurs. Mais nous n’avons eu aucun problème majeur avec quoi que ce soit.

