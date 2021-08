Un bébé d’Édimbourg est forcé de boire du vin dans une vidéo affligeante, alors que sa mère est condamnée | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le bébé, qui avait moins de 18 mois à l’époque, est représenté assis sur une chaise haute et forcé de boire dans une bouteille de vin. Dans la vidéo, la bouteille est placée dans sa bouche et sa tête semble penchée en arrière alors qu’elle en boit.

Elle semble alors bouleversée alors qu’elle réagit au goût du liquide.

La mère de la femme a comparu lundi devant le tribunal du shérif d’Édimbourg, où elle a admis avoir créé les images avec son amie le 20 janvier lors de la dernière audience, a rapporté le Scottish Record.

Les deux, tous deux originaires de Midlothian et tous deux âgés d’au milieu de la vingtaine, ont à l’origine fait face à des accusations de protection de l’enfance à la suite de l’incident.

Cependant, à la fin, chacun a plaidé coupable à une accusation de comportement menaçant et abusif en participant à la création de la vidéo.

La mère, dans la maison de laquelle l’incident s’est produit, a été sommée de faire 21 mois de surveillance en vertu d’une ordonnance de remboursement communautaire.

Le shérif Noble a placé son amie sous 12 mois de surveillance, expliquant que c’était elle “qui administrait la boisson à l’enfant”.

L’enfant en question vit désormais chez l’un des parents de sa mère.

Ian Tweedie, l’agent de défense de la mère, et Jennifer Cameron, agissant au nom de l’ami, ont déclaré que chacun avait déclaré que leurs clients avaient souffert de problèmes de santé mentale.