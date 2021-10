Un bébé est-il en route pour Kenneth & Armando, fiancé de 90 jours?

De la place pour un de plus ?

Après avoir marqué l’histoire dans la franchise 90 Day Fiancé, The Other Way stars Kenneth, 58, et Armando, 32, cherchent à agrandir leur famille recomposée… mais ces Français ne s’entendent pas encore sur la manière d’accueillir un enfant ensemble. Au cours de cet aperçu exclusif de l’épisode de dimanche, diffusé le 17 octobre, le couple basé au Mexique évalue ses options.

« L’adoption est quelque chose dont nous avons parlé par intermittence », explique Armando dans un confessionnal. « Kenny était hésitant à cause de son âge, mais j’y ai beaucoup réfléchi après avoir rendu visite à ma famille. J’ai une grande famille élargie et j’ai toujours voulu plus d’enfants. »

À Kenneth, Armando entame la conversation en lançant une bombe de bébé : « Auparavant, j’ai mentionné que je voulais adopter un enfant plus proche de Hannah‘ s age, mais plus j’y pense, j’aime un peu l’idée d’un bébé. »

Kenneth a déjà des enfants adultes – même un petit-enfant ! – Et a du mal à penser à recommencer.