Un bébé … et deux étoiles dans la présentation de Gasol

C’était sans aucun doute le jour de Pau Gasol. Pour cette raison, parce que c’était sa journée, toute sa famille l’a enveloppé. Ses parents Agustí et Marisa, sa femme Catherine McDonnell, son frère Adrià (Marc était aux États-Unis) … et la plus jeune des Palaos était sa fille Elisabet Gianna. La fillette de six mois, qui avec ces yeux de bébé brillants n’a pas perdu de vue son père, n’a pas semblé vouloir gâcher le moment et n’a pleuré à aucun moment malgré le fait que la cérémonie de présentation a duré près d’une heure.

Mais ils n’étaient pas les seuls centres d’attention aux Palaos. Joan Laporta, nouveau président du club, dans sa première présentation officielle a montré tout son charisme. Il est sans aucun doute un «showman» qui sait parfaitement transformer un acte institutionnel en moment d’émotion, où il parvient toujours à obtenir le sourire du public et du protagoniste en question.

Pau était très affectueux avec sa fille Elisabet et sa femme Catherine

| VALENTÍ ENRICH

Alors que certains dirigeants du club ont parlé entre eux et avec des journalistes de leur avenir, que beaucoup d’entre eux ne voient rien de clair, Laporta craignait que la famille de Pau n’apparaisse sur la photo, que l’ensemble du conseil d’administration ne soit immortalisé à ce moment si important dans les médias, que sur les photos tout le monde se retrouve face à face (Pau a également contribué à cela) , bref, le parfait maître de cérémonie qui veille à ce que tous ses invités quittent la «fête» heureux. Seul un petit détail lui a fait défaut avec la presse située sur la piste, où le son était très dégradé et il était impossible de comprendre les discours. Je suis sûr qu’il l’écrira pour la prochaine fois.

Mirotic montrant les chaussettes d’Oriola, une de chaque couleur

| VALENTÍ ENRICH

Légendes et chaussettes

Et si Laporta était le « boss » sur la piste, les légendes authentiques ne manquaient pas comme Audie Norris, Juan Antonio San Epifanio «Epi», Nacho Solozábal, Jordi Trias et Roger Esteller. Le basketball était respiré en majuscules, culminé par la présence de Sarunas Jasikevicius et des trois capitaines, Niko Mirotic, Adam Hanga et Pierre Oriola. Les trois ont choisi de porter un blazer, mais c’est Tárrega qui a donné la note de couleur. Il portait une chaussette de chaque couleur. Un noir et un blanc. Rires parmi les journalistes quand Mirotic a levé son pantalon pour que tout le monde puisse le voir. C’était l’anecdote de la présentation. La bonne humeur est claire qui règne dans une équipe où Pau a déjà assuré qu’il a retrouvé une très bonne ambiance.

Juan Carlos Navarro, Jordi Trias, Roger Esteller, Audie Norris et Epi, n’ont pas manqué l’événement

| VALENTÍ ENRICH

Mesures sanitaires

C’était dommage qu’il n’y ait pas de public un jour aussi important pour le Barça. Les mesures sanitaires ne le permettaient pas. Dans l’acte, la distance a été respectée tant sur la piste que dans les tribunes. Tout avec masque et celui qui ne portait pas le FFP2 en a reçu un. Le micro de la presse a été désinfecté après chaque intervention et tous (ou presque) les salutations coude à coude ou poing à poing.

En parlant de presse, grand adieu à la mère de Pau en passant devant nous: «Merci beaucoup. Vous faites un travail très important & rdquor;. Merci à toi, Marisa.