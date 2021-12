Un bébé hippopotame révèle ses prouesses à remuer les oreilles dans une adorable vidéo

Omo n’a pas tout à fait 5 mois, mais déjà le bébé hippopotame mâle peut remuer les deux oreilles en même temps, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Omo est un nouvel ajout au zoo de Cheyenne Mountain dans le Colorado. Il est né le 21 juillet d’une maman pour la première fois Zambezi, 28 ans, et de Biko, 18 ans, le père.

La séquence d’accompagnement, partagée samedi via Twitter, montre le double et le simple mouvement de près et au ralenti, et mis en musique pour plus d’effet.

#SlowYourScroll pour une mise à jour très importante : Omo peut remuer ses deux oreilles à la fois, ou une à la fois. Profitez au ralenti. pic.twitter.com/fvR1BWcNiT – CheyenneMountainZoo (@CheyenneMtnZoo) 11 décembre 2021

« Profitez de quelques mouvements d’oreille au ralenti, gracieuseté d’Omo », s’est vanté le zoo dans le tweet, décrivant en plaisantant l’exposition comme « une mise à jour très importante ».

« Omg… le plus mignon », a commenté un adepte.

Omo est le premier hippopotame à être né au zoo de Cheyenne Mountain en 32 ans.

Les hippopotames du Nil sont répertoriés comme vulnérables à l’extinction à l’état sauvage par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), mais de grandes populations existent toujours dans la haute vallée du Nil en Afrique de l’Est.

–Image montrant Omo est une gracieuseté du zoo de Cheyenne Mountain