Un bébé né trois mois plus tôt a maintenant la taille d’un biscuit de Noël

Maman Cheryl tenant Lily tout en comparant sa taille à un biscuit de Noël (Photo: Caters News Agency)

Ces parents comptent leurs bénédictions ce Noël, célébrant l’arrivée de leur petite fille après une naissance incroyablement stressante où sa jumelle n’a malheureusement pas survécu.

Bien qu’elle soit née avec près de trois mois d’avance, Lily Bickerdike-Guile a défié les chances de sa survie et profitera de ses premières semaines de Noël avant sa naissance officielle.

Tiny Lily est née aux côtés de sa sœur jumelle Daisy le 20 octobre à seulement 15 onces après que maman, Cheryl Guile, est entrée en travail à 23 semaines.

Les jumeaux n’ont eu que 20% de chances de survie et, tragiquement, Daisy a développé une infection grave et est décédée en novembre.

Cependant, Lily, qui est soignée dans l’unité de soins intensifs néonatals de l’hôpital John Radcliffe à Oxford, a continué à étourdir les médecins avec ses progrès et Cheryl, 38 ans, a documenté sa croissance en la comparant à divers objets.

Quand Lily avait cinq jours et pesait seulement 1 livre, elle a été photographiée à côté de la main de son père Ray.

À 20 jours et pesant 1 lb 5 oz, elle n’était que légèrement plus grosse qu’un iPhone, et à un mois et 1 lb 9 oz, elle avait à peu près la taille d’une bouteille de boisson gazeuse.

Plus récemment, Cheryl, de Milton Keynes, a photographié Lily, huit semaines (qui pèse maintenant 2 livres 9 onces) à côté d’un biscuit de Noël, alors qu’elle se prépare à célébrer son premier Noël bien qu’elle ne soit pas attendue avant le 6 février de l’année prochaine.

Cheryl, qui a également quatre autres enfants et un petit-enfant, a eu une césarienne d’urgence lorsque ses eaux ont éclaté tôt et qu’elle a développé une infection dans son utérus.

Sa jumelle Daisy n’a malheureusement pas réussi, mais la petite Lily semble être sur la voie du rétablissement (Photo: Caters News Agency)

Elle a déclaré: «J’ai entendu l’équipe d’infirmières haleter lorsqu’elles ont vu à quel point elles étaient petites de manière inattendue.

«Le consultant m’a dit que nous aurions besoin d’une bonne chance de notre côté s’ils voulaient même survivre à la nuit car leurs chances étaient très faibles. J’étais tellement terrifiée que je ne savais pas si Ray arriverait à voir nos filles vivantes.

Dans sa courte vie jusqu’à présent, Lily a déjà subi de nombreux revers et procédures médicales, y compris d’innombrables transfusions sanguines, un poumon effondré et une ponction lombaire.

Cheryl dit de sa tradition en mesurant sa fille : « Mesurer Lily par rapport à des objets a commencé après le décès de Daisy, j’ai réalisé à quel point chaque instant était précieux et j’ai voulu documenter chaque partie du voyage de Lily.

« Mes enfants avaient également dit lorsqu’ils avaient rencontré les filles, lorsque Daisy était en soins intensifs, qu’ils n’avaient jamais réalisé leur taille extrême à partir des photos que j’avais partagées, alors j’ai décidé de faire les photos de comparaison. »

Cheryl passe Noël avec ses quatre autres enfants cette année, tandis que Ray reste avec Lily à l’hôpital (Photo: Caters News Agency)

Malheureusement, en raison des besoins de soins supplémentaires de Lily, la famille ne sera pas réunie le jour même, mais ils ont pris des dispositions pour que personne ne soit seul.

« J’ai laissé mes enfants à la maison pendant deux mois tout en passant chaque jour avec Lily », explique Cheryl. « Je leur ai promis que je serai à la maison avec eux à Noël.

Elle poursuit : » Ray reste seul avec Lily. Cela me brisera le cœur de la quitter, mais sa couveuse est décorée de petites guirlandes roses et elle a un petit bas de Noël dans l’espoir que le Père Noël passera.

Ils attendent maintenant avec impatience le jour où Lily sera autorisée à rentrer à la maison.

Mode de vie



« Le jour où Lily rentrera à la maison sera ridiculement émouvant », déclare Cheryl.

«Ce sera le moment où nous étions censés ramener deux bébés identiques à la maison, ce sera donc teinté de tristesse, mais en même temps, ce sera le jour le plus heureux de notre vie.

«Je sais que ses frères et sœurs se battront pour savoir qui la retiendra.

« Mais le plus important est que nous pourrons enfin être à nouveau une famille. »

