. – Spencer Elden, qui est apparu nu comme un bébé sur la couverture de l’album “Nevermind” de Nirvana en 1991, a affirmé que l’illustration emblématique de l’album était de la pornographie enfantine et poursuit le groupe pour “exploitation sexuelle d’enfants”.

La pochette de l’album rock montre Elden, alors un bébé, nageant sous l’eau tout nu, les yeux fixés sur un billet d’un dollar. C’est devenu l’une des images les plus durables de la musique rock après la sortie de l’album.

Mais dans une plainte déposée mardi devant un tribunal fédéral de Californie et obtenue par CNN, les avocats d’Elden ont déclaré que l’image était pornographique et qu’il avait subi des “dommages à vie” en raison de son implication.

L’histoire du “bébé du Nirvana”

Elden, maintenant âgé de 30 ans, a répertorié les membres survivants du groupe, les exécuteurs testamentaires de la succession du chanteur Kurt Cobain et diverses maisons de disques comme défendeurs. Il cherche à obtenir 150 000 $ en dommages-intérêts de chacun des défendeurs, plus les frais de justice, et allègue que les défendeurs « ont sciemment produit, possédé et annoncé de la pornographie juvénile commerciale ».

Le procès allègue qu’Elden a été sexualisé parce que le billet d’un dollar utilisé dans l’image faisait ressembler le bébé à “une travailleuse du sexe”.

Elden a recréé l’image à plusieurs reprises au cours de ses années d’adulte, mais a également suggéré dans des interviews qu’il n’était pas à l’aise avec la popularité de la couverture de l’album.

En 2007, il a déclaré au Sunday Times qu’il trouvait “un peu effrayant que tant de gens m’aient vu nu… Je me sens comme la plus grande star du porno au monde”. L’année suivante, il a déclaré à CNN qu’on lui demandait souvent d’assister à des événements tels que “baby Nirvana”.

Nevermind, l’album emblématique de Nirvana

“Nevermind” et son premier single “Smells Like Teen Spirit” se sont vendus à des millions d’exemplaires et ont contribué à populariser la musique grunge en Amérique. Son contenu et sa couverture étaient présentés comme des œuvres rock séminales, mais trois ans après sa sortie, le leader de Nirvana, Kurt Cobain, s’est suicidé à Seattle et les membres restants se sont ensuite dissous.

Elden a déclaré à CNN en 2008: “La rumeur disait que Cobain avait le concept original de vouloir montrer une mère accouchant sous l’eau.” Et il a ajouté: “Mais l’engagement était d’avoir un bébé qui nage sous l’eau. Ou alors ils me l’ont dit.”

Le procès allègue qu’Elden “a subi et continuera de subir des dommages corporels dus à la distribution et à la possession de pornographie juvénile”, y compris une détresse émotionnelle et une perte de revenus.

L’épouse de Cobain, la chanteuse Courtney Love, est inscrite dans le procès en tant qu’exécuteur testamentaire de la succession de Cobain, avec d’autres comme le photographe Kirk Weddle et les labels Warner Records et Universal Music Group. CNN a contacté chacune des parties pour commentaires.