Un bébé perdu dans le chaos du pont aérien en Afghanistan retrouvé, est rendu à sa famille après une longue épreuve

Un bébé garçon remis en désespoir de cause à un soldat de l’autre côté d’un mur de l’aéroport dans le chaos de l’évacuation américaine de l’Afghanistan a été retrouvé et a retrouvé ses proches à Kaboul samedi.

Le bébé, Sohail Ahmadi, n’avait que deux mois lorsqu’il a disparu le 19 août alors que des milliers de personnes se précipitaient pour quitter l’Afghanistan alors qu’il tombait aux mains des talibans.

À la suite d’un article exclusif de . publié en novembre avec ses photos, le bébé se trouvait à Kaboul où un chauffeur de taxi de 29 ans nommé Hamid Safi l’avait trouvé à l’aéroport et l’avait emmené chez lui pour l’élever comme le sien.

Des évacués d’Afghanistan montent à bord d’un avion militaire lors d’une évacuation de Kaboul, sur cette photo prise le 19 août 2021 dans un lieu non divulgué et publiée le 20 août 2021.

Après plus de sept semaines de négociations et de plaidoyers, et finalement une brève détention par la police talibane, Safi a finalement rendu l’enfant à son grand-père en liesse et à d’autres parents toujours à Kaboul.

Ils ont déclaré qu’ils chercheraient maintenant à le réunir avec ses parents et ses frères et sœurs qui ont été évacués il y a des mois vers les États-Unis.

Au cours de l’évacuation tumultueuse de l’Afghanistan au cours de l’été, Mirza Ali Ahmadi – le père du garçon qui avait travaillé comme garde de sécurité à l’ambassade des États-Unis – et sa femme Suraya craignaient que leur fils ne soit écrasé dans la foule alors qu’ils s’approchaient des portes de l’aéroport en route vers un vol vers les États-Unis.

Ahmadi a déclaré à . début novembre dans son désespoir ce jour-là, il a remis Sohail au-dessus du mur de l’aéroport à un soldat en uniforme qu’il croyait être un Américain, s’attendant pleinement à ce qu’il parvienne bientôt aux 5 mètres restants (15 pieds) jusqu’à l’entrée de le récupérer.

Juste à ce moment-là, les forces talibanes ont repoussé la foule et il faudra encore une demi-heure avant qu’Ahmadi, sa femme et leurs quatre autres enfants puissent entrer.

Mais à ce moment-là, le bébé était introuvable.

Ahmadi a déclaré qu’il cherchait désespérément son fils à l’intérieur de l’aéroport et que des responsables lui ont dit qu’il avait probablement été emmené hors du pays séparément et qu’il pourrait être réuni avec eux plus tard.

Le reste de la famille a été évacué et s’est finalement retrouvé dans une base militaire au Texas. Pendant des mois, ils n’avaient aucune idée de l’endroit où se trouvait leur fils.

L’affaire met en lumière le sort de nombreux parents séparés de leurs enfants lors de l’effort d’évacuation précipité et du retrait des forces américaines du pays après une guerre de 20 ans.

En l’absence d’ambassade américaine en Afghanistan et d’organisations internationales débordées, les réfugiés afghans ont eu du mal à obtenir des réponses sur le calendrier ou la possibilité de réunifications complexes comme celle-ci.

Le département américain de la Défense, le Département d’État et le Département de la sécurité intérieure n’ont pas répondu aux demandes de commentaires samedi.

Les évacués attendent de monter à bord d’un Boeing C-17 Globemaster III lors d’une évacuation à l’aéroport international Hamid Karzai, Kaboul, Afghanistan, le 23 août. (US Marine Corps photo par le Sgt. Isaiah Campbell)

SEUL À L’AÉROPORT

Le même jour, Ahmadi et sa famille ont été séparés de leur bébé, Safi s’était glissé par les portes de l’aéroport de Kaboul après avoir conduit la famille de son frère qui devait également évacuer.

Safi a déclaré qu’il avait trouvé Sohail seul et pleurant par terre. Après avoir déclaré avoir tenté en vain de localiser les parents du bébé à l’intérieur, il a décidé de ramener le bébé à la maison avec sa femme et ses enfants. Safi a lui-même trois filles et a déclaré que le plus grand souhait de sa mère avant sa mort était qu’il ait un fils.

À ce moment-là, il a décidé : « Je garde ce bébé. Si sa famille est retrouvée, je le leur donnerai. Sinon, je l’élèverai moi-même », a-t-il déclaré à . dans une interview fin novembre.

Safi a déclaré à . qu’il l’avait emmené chez le médecin pour un examen après avoir été retrouvé et qu’il avait rapidement intégré l’enfant dans sa famille. Ils ont appelé le bébé Mohammad Abed et publié des photos de tous les enfants ensemble sur sa page Facebook.

Après la parution de l’article de . sur l’enfant disparu, certains voisins de Safi – qui avaient remarqué son retour de l’aéroport des mois plus tôt avec un bébé – ont reconnu les photos et ont publié des commentaires sur son sort sur une version traduite de l’article.

Ahmadi a demandé à ses proches toujours en Afghanistan, dont son beau-père Mohammad Qasem Razawi, 67 ans, qui vit dans la province du Badakhshan, dans le nord-est, de rechercher Safi et de lui demander de rendre Sohail à la famille.

Razawi a déclaré qu’il avait voyagé deux jours et deux nuits dans la capitale avec des cadeaux – dont un mouton abattu, plusieurs livres de noix et des vêtements – pour Safi et sa famille.

Mais Safi a refusé de libérer Sohail, insistant sur le fait qu’il souhaitait également être évacué d’Afghanistan avec sa famille. Le frère de Safi, qui a été évacué en Californie, a déclaré que Safi et sa famille n’avaient aucune demande d’entrée aux États-Unis en attente.

Des évacués d’Afghanistan montent à bord d’un avion. Avec l’aimable autorisation du projet DYNAMO (avec l’aimable autorisation du projet DYNAMO)

La famille du bébé a demandé l’aide de la Croix-Rouge, qui a pour mission déclarée d’aider à reconnecter les personnes séparées par des crises internationales, mais a déclaré avoir reçu peu d’informations de l’organisation. Un porte-parole de la Croix-Rouge a déclaré qu’elle ne commentait pas les cas individuels.

Enfin, après avoir estimé qu’ils n’avaient plus d’options, Razawi a contacté la police locale des talibans pour signaler un enlèvement. Safi a déclaré à . qu’il a nié les allégations à la police et a déclaré qu’il s’occupait du bébé, pas de l’enlever.

La plainte a fait l’objet d’une enquête et a été rejetée et le commandant de la police locale a déclaré à . qu’il avait aidé à organiser un règlement, qui comprenait un accord signé avec des empreintes digitales par les deux parties. Razawi a déclaré que la famille du bébé avait finalement accepté de dédommager Safi d’environ 100 000 Afghans (950 $) pour les dépenses engagées pour s’occuper de lui pendant cinq mois.

« Le grand-père du bébé s’est plaint auprès de nous et nous avons trouvé Hamid et sur la base des preuves que nous avions, nous avons reconnu le bébé », a déclaré Hamid Malang, le contrôleur en chef de zone du poste de police local. « Avec l’accord des deux parties, le bébé sera remis à son grand-père », a-t-il déclaré samedi.

En présence de la police, et au milieu de beaucoup de larmes, le bébé a finalement été rendu à ses proches.

Razawi a déclaré que Safi et sa famille étaient dévastés de perdre Sohail. « Hamid et sa femme pleuraient, j’ai pleuré aussi, mais je leur ai assuré que vous êtes tous les deux jeunes, Allah vous donnera un enfant mâle. Pas un, mais plusieurs. Je les ai remerciés tous les deux d’avoir sauvé l’enfant de l’aéroport », a déclaré Razawi. .

Les parents du bébé ont déclaré à . qu’ils étaient ravis d’avoir pu voir de leurs propres yeux les retrouvailles par chat vidéo.

« Il y a des fêtes, de la danse, du chant », a déclaré Razawi. « C’est juste comme un mariage en effet. »

Maintenant, Ahmadi, sa femme et ses autres enfants, qui ont pu quitter la base militaire début décembre et se réinstaller dans un appartement du Michigan, espèrent que Sohail sera bientôt emmené aux États-Unis.

« Nous devons rendre le bébé à sa mère et à son père. C’est ma seule responsabilité », a déclaré son grand-père. « Mon souhait est qu’il revienne vers eux.