Un bel album qui résiste à l’épreuve du temps

Un an après ses débuts dans le folk-rock, Tim Hardin semblait échapper aux problèmes du soi-disant «deuxième album difficile» avec le superbe Tim Hardin 2, sorti par Verve ce mois-ci en 1967.

Les talents d’écrivain de Hardin étaient déjà évidents dès son premier album, Tim Hardin 1 (la chanson «Reason To Believe» a attiré immédiatement l’intérêt d’autres interprètes), et cette réputation lyrique a été cimentée avec son suivi, en particulier le magnifique morceau d’ouverture, «If J’étais un charpentier. (Les deux albums, ainsi que les autres enregistrements de Hardin pour Verve, sont tous réunis dans la collection Hang On To A Dream: The Verve Recordings.)

En l’espace de trois ans, cette chanson était déjà devenue une sorte de classique moderne, en particulier après le concert réussi de Hardin au Festival de Woodstock en 1969. « If I Were A Carpenter » a été un succès des années 60 pour Bobby Darin, Joan Baez et Quatre hauts, et a depuis été enregistré plus de 200 fois, y compris des versions de Johnny Cash, Bob Seger, Rod Stewart, Robert Plant, Burl Ives et même Leonard Nimoy de Star Trek.

La magnifique chanson d’amour a été écrite juste après que Hardin eut rencontré sa future épouse, l’actrice Susan Yardley Morss. Sur la couverture de l’album, Morss est représentée en train de toucher son ventre de femme enceinte alors que Hardin regarde la cour arrière de leur maison espagnole à Los Angeles.

Hardin, qui est né à Eugene, Oregon, n’avait que 26 ans lorsqu’il a sorti l’album, pour lequel il a écrit les 10 chansons. Un moment fort est un hommage émouvant au chanteur country Hank Williams. Ce n’est pas un hasard si la mort prématurée de Williams, seulement 29 ans à son décès, a inspiré Hardin («Au revoir Hank Williams, mon ami / je ne vous connaissais pas, mais j’ai été les endroits où vous avez été». ).

Avant de faire sa percée dans le cadre de la scène folklorique de Greenwich Village, Hardin avait été un marin et avait même vu de l’action au Vietnam. C’est pendant son temps dans l’armée qu’il a développé une dépendance à l’héroïne. La dépendance s’avérerait difficile à ébranler et conduirait finalement à la mort douloureuse de Hardin, à l’âge de 39 ans, d’une overdose.

Mais Tim Hardin 2 nous permet de profiter de son jeune talent à son apogée. Ce qui le distinguait de certains de ses contemporains folkloriques était une voix riche et astucieuse qui faisait ressortir le désespoir et le désir de certaines de ses chansons. Sa gamme était également étendue, comme il l’a montré sur le bluesy «Red Balloon». Hardin a dit qu’il avait modelé son style de chant sur chanteur de jazz Mose Allison et la légende de la musique country Lefty Frizzell.

Bob Dylan, qui a décrit Hardin pendant cette période comme «le plus grand auteur-compositeur vivant d’Amérique», était particulièrement fan du quatrième morceau de l’album, «The Lady Came From Baltimore», qu’il a enregistré plus tard. Hardin avait la capacité de capturer sa propre nature autodestructrice. «J’étais là pour lui voler son argent, prendre ses bagues et courir», explique-t-il, avant de continuer à chanter, «Puis je suis tombé amoureux de la dame / Je suis parti sans rien.

«Black Sheep Boy» et «You Upset The Grace Of Living When You Lie» sont deux autres morceaux remarquables de l’album. Le disque contient également un travail intéressant sur le vibraphone – connu sous le nom de synth-vibe – par le collaborateur régulier de Hardin, Mike Mainieri.

Le son riche de Tim Hardin 2 doit beaucoup au talent des coulisses de l’album. L’arrangeur était le musicien Donald Peake, dont la carrière distinguée comprenait des séjours en tant que guitariste principal pour The Everly Brothers et avec le Ray Charles Orchestre. Peake a également joué de la guitare sur l’enregistrement de Phil Spector de « You’ve Lost That Lovin ‘Feelin’. » La production était entre les mains compétentes d’Eric Jacobson, qui a ensuite produit le single à succès de Norman Greenbaum «Spirit In The Sky».

«Les gens me comprennent à travers mes chansons. C’est ma seule façon de communiquer », a dit un jour Hardin. Tim Hardin 2 est une belle et maudlin communication avec le monde qui résiste à l’épreuve du temps.

