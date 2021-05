Un bénéficiaire du NIAID a financé des études sur le coronavirus de Wuhan utilisées dans la recherche sur le gain de fonction ⋆ .

Un virologue de premier plan de l’Université de Columbia affirme que dans les années qui ont précédé la pandémie de COVID-19, une organisation américaine à but non lucratif a financé des expériences de coronavirus à Wuhan, en Chine, dont les résultats ont été utilisés dans la recherche virologique de «gain de fonction» à l’Université de Caroline du Nord .

Le Dr Vincent Racaniello a fait cette affirmation au milieu d’une controverse en cours sur une interview récemment refaite entre lui-même et Peter Daszak, le président de l’Alliance EcoHealth à but non lucratif pour les maladies infectieuses aux États-Unis.

EcoHealth Alliance et le scientifique qui dirige la recherche à l’UNC ont été fortement financés au fil des ans par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, dirigé depuis 1984 par le Dr Anthony Fauci, le visage public de la réponse fédérale au COVID. -19 pandémie sous les présidents Trump et Biden.

Fauci a nié catégoriquement et à plusieurs reprises que le NIAID a financé la recherche sur le gain de fonction lors d’un échange tendu mardi avec le sénateur Rand Paul (R-Ky.) Lors d’une audience du Sénat.

L’interview d’une demi-heure de Racianello avec Daszak a eu lieu début décembre 2019 lors de la conférence internationale Nipah Virus à Singapour. Une attention particulière a été accordée à un segment dans lequel Daszak semble faire allusion à avoir participé à des expériences de «gain de fonction», un type de procédure dans laquelle les scientifiques augmentent la pathogénicité et / ou la transmissibilité d’un virus afin d’étudier son potentiel pour l’homme infection.

«Vous pouvez manipuler [coronaviruses] dans le laboratoire assez facilement », dit Daszak dans l’interview. «Les protéines de pointe déterminent en grande partie ce qui se passe avec le coronavirus, le risque zoonotique. Ainsi, vous pouvez obtenir la séquence, vous pouvez construire la protéine – et nous travaillons avec Ralph Baric à l’UNC pour ce faire – l’insérer dans l’épine dorsale d’un autre virus, et faire, faire du travail en laboratoire. “

Ces remarques, lorsqu’elles ont refait surface cette semaine, ont provoqué une controverse considérable en raison du rôle de Daszak dans la canalisation de centaines de milliers de dollars via son Alliance EcoHealth vers l’Institut de virologie de Wuhan pour financer les expériences de coronavirus là-bas. Le laboratoire de Wuhan se trouve à seulement quelques kilomètres de l’endroit où la première épidémie détectée de COVID-19 s’est produite.

Des spéculations ont tourbillonné au cours de l’année dernière sur le rôle, le cas échéant, que le laboratoire de Wuhan aurait pu jouer dans l’origine de la pandémie, y compris s’il s’engageait dans des expériences de gain de fonction qui auraient pu poser un risque de pandémie.

Expériences ‘confère une nouvelle propriété au virus d’origine’

Racaniello a déclaré que Daszak dans l’interview de décembre 2019 décrivait en effet des expériences de gain de fonction.

«Voici l’idée», a-t-il déclaré dans un échange de courriels cette semaine. «Vous allez dans des grottes en Chine et goûtez des chauves-souris pour les CoV. Vous collectez le guano de chauve-souris et le séquencez pour trouver les virus. Vous n’avez pas réellement les virus, juste leurs séquences génomiques. Vous voulez savoir si ces virus ont la capacité d’infecter les cellules humaines. »

«Puisque vous n’avez pas les virus», a-t-il poursuivi, «il vous suffit de prendre la séquence de pointe de tous ces virus et de la mettre dans un coronavirus avec lequel vous travaillez en laboratoire. Ensuite, vous voyez si ce coronavirus recombinant peut infecter les cellules humaines. Tout est fait sous confinement pour empêcher tout rejet. Si les pics du CoV de chauve-souris peuvent permettre au CoV d’infecter les cellules humaines, alors ils ont le potentiel d’infecter les humains et nous devrions fabriquer des antiviraux contre eux pour éviter une pandémie.

Ces types d’expériences, a déclaré Racaniello, “sont considérés comme un” gain de fonction “car ils conféreraient une nouvelle propriété au virus d’origine.”

Cette recherche, a déclaré Racaniello, «a été effectuée dans le laboratoire du Dr Ralph Baric en [the University of] Caroline du Nord et n’a pas été financé par EcoHealth Alliance. » Lorsqu’il a été pressé, Racaniello a révélé que EcoHealth avait un rôle indirect dans le financement du travail de Baric.

«EcoHealth Alliance a fourni des fonds à Zengli Shi à l’Institut de virologie de Wuhan pour mener une surveillance des chauves-souris pour les CoV de type SRAS», a-t-il déclaré. «Baric a ensuite reçu les séquences de pointes de Wuhan pour faire ses expériences de manière indépendante.»

«Daszak et Baric n’ont pas travaillé ensemble sur ce projet», a-t-il ajouté.

Anna Marie Skalka, professeure émérite au Fox Chase Cancer Center et l’une des auteurs du livre à succès «Principes de virologie», n’a pas expressément nié que la recherche de Baric constituait un gain de fonction, même si elle affirmait que le problème global était plus complexe que cela.

«Je préfère décrire la recherche en termes plus larges, car le gain de fonction semble trop étroit et a acquis des connotations négatives», a-t-elle déclaré. «L’objectif de ces recherches est d’en apprendre le plus possible sur le gène / la protéine en question afin de pouvoir commencer à développer d’éventuelles approches thérapeutiques ou liées aux vaccins.»

Les questions adressées à Daszak et Baric sur les allégations de Racaniello sont restées sans réponse.

Les affirmations de Racaniello – un vétéran de quatre décennies de la virologie universitaire qui, avec Skalka est également l’auteur de «Principes de virologie» – constituent les allégations les plus vives à ce jour selon lesquelles EcoHealth et l’Institut de virologie de Wuhan étaient impliqués, même de manière contiguë recherche sur le gain de fonction avant la pandémie.

La recherche de Baric, quant à elle, a reçu des millions de dollars de financement du NIAID au fil des ans, une grande partie axée sur les coronavirus, y compris des expériences sur la «réplication et la pathogenèse» de ces virus.

Racaniello lui-même a défendu avec force de telles recherches. «Il y a une raison très claire de faire ces expériences et si nous les avions faites encore plus, nous aurions pu empêcher la pandémie actuelle», a-t-il déclaré.

EcoHealth, quant à lui, a fait l’objet de controverses au cours de la dernière année en raison non seulement de son association présumée avec des expériences sur les coronavirus, mais aussi du fait que son travail a été pendant des années fortement financé par le gouvernement fédéral, en particulier l’Institut national des allergies et des infections. Maladies.

EcoHealth a acheminé des centaines de milliers de dollars NIAID vers le laboratoire de Wuhan dans les années qui ont précédé la pandémie pour y mener des recherches sur les coronavirus. Les experts et les commentateurs ont appelé à une enquête majeure sur le laboratoire pour déterminer si le SRAS-Cov-2 a pu accidentellement s’échapper de l’installation et déclencher la pandémie.

Le financement fédéral du projet de Wuhan a été retiré l’année dernière au début de la pandémie. Daszak lui-même a déclaré à NPR l’année dernière que les expériences de Wuhan étaient «entièrement financées par la subvention du NIH», comme l’a dit le service de presse.

Le laboratoire a fait l’objet d’une partie de l’enquête de l’Organisation mondiale de la santé sur les origines du COVID-19. Cette enquête s’est terminée plus tôt cette année et a déterminé qu’une théorie de fuite en laboratoire était peu probable, bien que les responsables mondiaux aient appelé à des enquêtes supplémentaires sur l’installation.

L’équipe internationale d’enquêteurs n’aurait passé qu’une seule journée au laboratoire de Wuhan. Parmi les membres de l’équipe – et le seul représentant des États-Unis – se trouvait Peter Daszak.