Un Benfica-Porto qui vaut un billet pour la Ligue des champions

05/05/2021 à 13:08 CEST

Quique Briz

Il ne reste plus que quatre jours pour terminer la Ligue en le Portugal et le 31ème jour a pour motivation principale la bataille authentique qui aura lieu à Da Luz Benfica Oui Porto. Séparés par quatre points, ils se battent pour entrer directement dans le Ligue des champions et ne pas avoir à passer par les tours précédents.

Mais ce n’est pas le seul objectif d’une rencontre qui cache de nombreuses aspirations. Et est-ce le Porto il joue ses options dans la Ligue en essayant de couper des points d’un Sportif qui joue à Vila do Conde contre lui Rio Ave. Si les «dragões» gagnent, ils continueront dans la bataille, mais s’ils perdent, ils verront non seulement leurs espoirs du titre anéantis, mais la deuxième place sera menacée.

Pour le match important, l’entraîneur Sergio Conceição est toujours sanctionné pour avoir manqué de respect à l’arbitre dans le match nul contre le Moreirense. Ce match était la seule crevaison de la ligue de Porto au cours des neuf derniers matchs, ce qui montre une excellente forme de l’équipe de Porto. Cependant, il prend plus d’élan que de jeu et lors de sa dernière victoire, il n’a rien eu de facile contre lui. Famalicão. De leur côté, Benfica arrive également en bonne forme en dehors de l’inexplicable trébucher à domicile contre lui. Gil Vicente à la mi-avril. Depuis, il prend ses matchs avec plus ou moins de solvabilité, et veut se battre pour la deuxième place. Pour la réunion ils ont déjà été déchargés ce mercredi Darwin Nunez Oui Adel Taarabt, qui ont été blessés. Dans quatre jours restants, ceux de Jorge Jesus Ils savent qu’ils pourraient décider de la ligue, car à l’avant-dernière date, ils recevront également le Sportif.

En dehors de ce match, la Ligue est également en jeu ce jour-là en Vila do Conde. le Sportif, dans son besoin de gagner pour se rapprocher du titre, il jouera contre un Rio Ave alourdi par une mauvaise séquence qui l’a laissé au bord de la relégation. L’équipe dirigée par son capitaine Fábio Coentrão Ils n’ont pas gagné depuis début mars et ils doivent battre Lisbonne, ce que personne n’a encore réalisé cette saison.

Le Rio Ave sera très conscient de ce que le Boavista, qui occupe la place du play-off de relégation et reçoit le Tondela de Pako Ayestarán. L’équipe de Porto est obligée de gagner pour éviter le match nul contre le troisième de la deuxième division, tandis que le Tondela s’appuiera sur les buts du troisième meilleur buteur de la ligue Mario Gonzalez pour se rapprocher de la sixième place, une position qui est passée à six points avec la défaite à Benfica.

Farense Oui nationale ce sont les équipes qui occupent les lieux de relégation et qui risquent leur vie chaque jour qui passe. Les deux équipes affrontent des équipes qui se battent pour la sixième place de l’accès européen: celles de l’Algarve recevront le Vitória Guimarães, tandis que les secondes doivent voyager vers le champ de la Moreirense pour couper la distance au salut, situé en cinq points.

Pour sa part, Braga sportive sera conscient de la possible crevaison du Benfica pour approcher les positions de Des champions et jouera contre un Paços de Ferreira relativement calme à la cinquième place. En plus de ce jeu, la journée s’ouvrira également avec la rencontre entre Maritime Oui Gil Vicente, un parti avec de nombreux intérêts dans la zone inférieure et qui peut rendre la vie très difficile pour le perdant. L’entraîneur espagnol Julio Velazquez Le visage de Marítimo a changé, car une victoire confirmerait leur salut malgré le fait que lorsqu’il est arrivé sur le banc il y a huit jours, ils ont occupé la lanterne rouge sur la table. Ceci est démontré par la dernière victoire contre Braga grâce à un but de l’attaquant Joël Tagueu dans les dernières minutes.

le Famalicão, vaincu par le Porto dans le dernier match, il veut s’éloigner de la zone de relégation en s’imposant à domicile contre lui Santa Clara, qui cherche une sixième position avec quatre points de retard et accumule quatre jours sans gagner. Enfin, peu d’importance dans le tableau a la rencontre entre Belenenses Oui Portimonense, installé dans le quartier calme.

31e journée – Ligue portugaise (horaires CEST)

20h00 Braga sportive – Paços de Ferreira

20h00 Maritime – Gil Vicente

16h00 Moreirense – nationale

18h00 Belenenses – Portimonense

19h30 Benfica – Porto

21h30 Farense – Vitória Guimarães

20h00 Famalicão – Santa Clara

22:15 Boavista – Tondela

La journée se jouera du mercredi au vendredi et les équipes se reposeront jusqu’au week-end suivant, quand elles joueront le 32e et l’avant-dernière date du championnat portugais.