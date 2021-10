Un besoin de plus de clarté réglementaire

Pendant des années, les leaders de la fintech, les investisseurs et les technologues du secteur des crypto-monnaies se sont plaints du manque de clarté réglementaire de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Ce n’est qu’en février 2020, modifiée en avril de cette année, que la commissaire de la SEC, Hester M. Peirce, a proposé ses règles de sphère de sécurité avant-gardistes prévoyant un délai de grâce de trois ans pour les poursuites liées à l’enregistrement des valeurs mobilières et un bac à sable réglementaire pour développer des réseaux décentralisés. . Pendant ce temps, la SEC a accusé les contrevenants présumés de la Securities Act de 1933 aussi disparates que Ripple Labs, BitConnect, l’acteur Steven Seagal, le lobbyiste politique Jack Abramoff et le légendaire innovateur et hors-la-loi John McAfee.

Cette application de la loi sur les valeurs mobilières se multiplie. Selon Cornerstone Research, la SEC a intenté 75 actions coercitives et 19 suspensions commerciales contre des entreprises et des particuliers du secteur de la cryptographie entre juillet 2013 et décembre 2020.

James Cooper, un chroniqueur de CoinDesk, est professeur de droit à la California Western School of Law à San Diego.

Après avoir pris la tête de la SEC, Gary Gensler a annoncé sans surprise qu’il n’y avait pas assez de protection pour les investisseurs en crypto. Quelques semaines plus tard, la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) a averti que les services de crypto-monnaie « tournaient de la paille en or » et que la stabilité financière des États-Unis était menacée sans réglementation stricte. La semaine dernière, les sénateurs démocrates américains ont demandé à Facebook de s’abstenir de lancer son portefeuille crypto Novi, car on ne peut pas faire confiance à la société pour gérer un système de paiement ou une monnaie numérique.

Maintenant, il est essentiel que nous obtenions tous des directives claires et spécifiques sur ce qui est et ce qui n’est pas permis. Après des années d’ourlet et de halage, nos législateurs doivent déterminer si la crypto est une sécurité, un utilitaire, une marchandise, une monnaie ou la dernière folie des tulipes.

Ils doivent agir, d’une part, pour faire en sorte que les États-Unis soient un leader, sinon le leader, dans ce nouveau domaine de la formation de capital et de la technologie financière. Mais d’un autre côté, ils doivent également protéger les petits investisseurs et le grand public contre les fraudeurs, les pompes et les bennes à ordures et les aléas de l’explosion des bulles d’actifs.

La situation géopolitique actuelle nécessite également une clarté réglementaire. Le gouvernement chinois a interdit l’extraction de bitcoins, forçant une énorme migration d’ordinateurs ASIC hors du pays et offrant une excellente opportunité aux États-Unis de dominer l’exploitation minière. Les Chinois déploient leur initiative de monnaie numérique/paiement électronique à l’échelle nationale au cours de l’année à venir alors que la République populaire de Chine met en œuvre sa monnaie numérique de banque centrale soutenue par l’État, bien avant que les États-Unis ne développent un dollar numérique. Une idée de ce que les États-Unis prévoient pour les actifs numériques et une monnaie numérique soutenue par l’État aiderait à inciter une réponse de l’industrie privée ici.

Il est à craindre que même des acteurs beaucoup plus petits dans le monde (Estonie, Malte ou Singapour, par exemple) puissent avoir l’avantage de pionnier dans la technologie financière en étant la juridiction la plus clémente pour l’incorporation, le financement et le développement. Ce nivellement par le bas n’est pas un moyen de diriger une industrie, même perturbatrice.

Mais nous devons faire attention à ce que nous demandons en matière de réglementation. Toutes les nouvelles règles ne seront pas bénéfiques. L’Infrastructure Investments and Jobs Act (encore un projet de loi à ce stade) a fourni un peu trop de clarté réglementaire à l’espace cryptographique : la nouvelle liste d’acteurs qui doivent être considérés comme des courtiers en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières comprend les mineurs, les programmeurs et les opérateurs de nœuds. , et ils ont tous des exigences de déclaration à l’Internal Revenue Service.

L’objectif est de lever 28 milliards de dollars pour aider à financer de nouvelles infrastructures aux États-Unis au cours des années à venir, mais la législation en cours pourrait créer plus de problèmes qu’elle n’en résout pour la fintech, imposant des exigences de conformité à de nombreux acteurs qui n’avaient pas de telles obligations auparavant. Parlez d’un effet de refroidissement.

Plus tôt ce mois-ci, Coinbase a fourni au gouvernement américain des idées sur la réglementation de l’espace crypto, un signe de maturité dans l’industrie. La principale contribution a été l’appel innovant à une nouvelle agence fédérale pour réglementer les marchés des actifs numériques. Néanmoins, cela peut être considéré comme un mouvement vers la capture réglementaire – une théorie économique postulant que les organismes de réglementation peuvent être dominés par les industries ou les intérêts qu’ils sont chargés de réglementer.

Le résultat serait une agence qui agit au profit des entreprises existantes dans l’industrie qu’elle est chargée de réglementer plutôt que d’agir dans l’intérêt public. Mais Coinbase réagit, après tout, au manque de clarté réglementaire.

Un problème tangentiel est la porte tournante entre le gouvernement américain et l’industrie de la cryptographie – un autre danger prévisible. Des avocats de niveau intermédiaire de la SEC, par exemple, se tournent vers des cabinets d’avocats de premier plan pour aider les clients crypto après des passages au siège du régulateur. Les responsables de l’application des lois rejoignent les sociétés d’actifs numériques, conférant légitimité et expertise à leurs entreprises en plein essor.

Tout cela fait partie d’un processus de maturation dont l’industrie des actifs numériques a besoin. Il ne peut pas valoir 2 700 milliards de dollars sans une certaine attention de la part des gouvernements. Ce genre d’attention peut être imprévisible. Et la prévisibilité est ce à quoi nous aspirons tous.