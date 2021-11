Un Betis voué à l’échec

24/11/2021 à 06h30 CET

Place Jeanne Il est parti ce dimanche comme entraîneur du Coosur Real Betis à sa propre demande, comme le rapporte l’entité Verdiblanca, qui a remercié le coach pour « tout son travail et son engagement » et lui a souhaité « bonne chance dans ses prochains défis professionnels ». Déjà la semaine dernière, il a donné un aperçu de son départ de l’équipe de Verdiblanco, un fait qu’il a consommé après la défaite retentissante contre le Real Madrid, 71-48.

L’équipe ferme actuellement le tableau de classement ACB avec un bilan de deux victoires et neuf défaites après la dispute des 11 premiers matches de compétition. C’est aussi l’équipe de la ligue qui moins d’évaluation a (727), moins de points ont marqué (780) et plus de chiffres d’affaires s’est accumulé (187) cette saison.

Le Betis n’a réussi à s’imposer cette saison que lors de la première journée contre Morabanc Andorre et sur le terrain de Valence contre toute attente. L’équipe n’est qu’à une victoire de la zone de salut, marquée par Bilbao et Burgos, mais les sentiments et la dynamique de l’équipe ne sont pas encourageants.

Luis Casimiro sera le nouvel entraîneur

Coosur Real Betis et l’entraîneur Luis Casimiro sont parvenus à un accord par lequel l’entraîneur de Ciudad Real prendra les rênes de l’équipe Verdiblanco jusqu’en 2023, a rapporté ce lundi l’entité Verdiblanca après la démission de Joan Plaza de son siège.

Ce sera le deuxième étape de Luis Casimiro à São Paulo, où il a atterri au milieu de la saison 2014/15 et est resté pendant la saison 2015/16. Casimir contribué à la pérennité de ce premier cours et à la consolidation du second, conduisant, entre autres, à la génération de Porzingis, Willy Hernangómez, Balvin et Oriola.