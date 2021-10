un bijou de petite capitalisation à fort potentiel

Le DeFi Yield Protocol (DYP) est fier d’annoncer que son jeton iDYP permettra aux utilisateurs de gagner plus facilement sur les nouveaux contrats intelligents de la plate-forme. Le jeton est actuellement disponible sur Binance Smart Chain, Ethereum et Avalanche.

Certains défenseurs de la crypto présentent DYP comme un joyau à petite capitalisation avec un potentiel 1000x. Les nouvelles stratégies de contrat intelligent du protocole pour l’agriculture, la participation, le rachat et la gouvernance utiliseront iDYP pour augmenter les récompenses pour toute personne utilisant des produits DYP.

iDYP fonctionnera en arrière-plan des nouveaux contrats intelligents, offrant divers avantages aux utilisateurs sans avoir à interagir avec le jeton.

En plus d’augmenter les performances pour les utilisateurs, iDYP exercera une pression d’achat constante sur les jetons DYP pour chaque dépôt sur de nouveaux contrats. Il introduira également de nouvelles fonctions dans la gouvernance communautaire et facilitera le lancement de prêts et d’emprunts, entre autres produits.

Les types de récompenses et de livraison dans le cadre des nouveaux contrats intelligents resteront les mêmes que dans les contrats précédents. Cela signifie que toute personne utilisant les pools agricoles DYP continuera à gagner des récompenses en ETH, BNB, AVAX ou DYP, tandis que celles en jeu et rachetées gagneront des récompenses DYP. En moins d’un an, le protocole Defi Yield a versé 892 ETH, 7641 BNB et 12902 AVAX d’une valeur de 37 787 844 $ aux utilisateurs.

Le leader des solutions DeFi listera son jeton iDYP sur les principaux échanges DEX tels que PancakeSwap, Uniswap et Pangolin.

Obtenez 100 % d’APR avec iDYP !

iDYP, le nouveau fils des contrats intelligents, est un excellent investissement pour les détenteurs de DYP qui cherchent à générer des flux de revenus plus passifs.

Chaque adresse DeFi Performance Protocol qui a au moins 1000 jetons DYP ou Uniswap LP peut réclamer des bonus iDYP. De plus, les passionnés de crypto utilisant divers produits DYP sont également éligibles pour recevoir iDYP. Les utilisateurs de contrats Farm, Vault, Buyback et Participation gagneront 10 % en bonus iDYP en fonction de la valeur totale de leurs fonds cryptographiques dans DYP.

Quiconque possède des jetons DYP dans TrustWallet, Trezor, Metamask ou tout autre portefeuille privé est également éligible pour réclamer 10 % dans iDYP. L’équipe du projet prévoit de libérer automatiquement des jetons dans les portefeuilles éligibles avant le lancement des nouveaux contrats intelligents.

L’iDYP lancé par air a une période de maturation d’un an. Cependant, les utilisateurs peuvent commencer à gagner 100 % APR immédiatement en misant leurs jetons sur le protocole DeFi Yield.

L’instantané du protocole DYP

Le protocole DYP prendra un instantané de chaque portefeuille pour évaluer le solde DYP disponible. Le cycle d’instantanés aura lieu du 18 au 24 octobre. Au cours de ce cycle d’instantané d’une semaine, les avoirs quotidiens moyens DYP détermineront quels contrats et adresses sont éligibles pour la distribution iDYP.

Les portefeuilles qui n’atteignent pas le seuil minimum de 1000 DYP ou LP token ne sont pas éligibles pour iDYP. De plus, les jetons DYP sur les adresses d’échange, bloqués pour l’octroi ou gérés par le protocole ne sont pas éligibles.

Un total de 300 millions de jetons iDYP sont disponibles pour distribution aux portefeuilles éligibles et à la communauté DYP au sens large dans le cadre d’un plan d’allocation de dix ans. Le montant exact que le protocole expédiera par voie hertzienne aux adresses éligibles sera déterminé une fois le cycle d’instantanés terminé.

Les détenteurs d’IDYP peuvent vendre leurs jetons de parachutage sur PancakeSwap, Uniswap, Pangolin et d’autres échanges DEX en fonction de la distribution acquise.

Attribuer iDYP à la communauté

L’équipe DYP prévoit de faire une allocation spéciale de jetons iDYP pour la communauté. Les utilisateurs de crypto-monnaie qui ont DYP ou qui utilisent l’une des solutions DeFi de la plate-forme peuvent demander la liste blanche pour participer à l’allocation de la communauté. Le processus de liste blanche devrait avoir lieu du 18 au 24 octobre.

Les membres de la communauté des chaînes Ethereum, Avalanche et BSC peuvent participer à la vente en utilisant n’importe quel jeton pris en charge (ETH, BNB, AVAX, USDC, USDT et BUSD). Les adresses éligibles recevront iDYP à un tarif réduit par rapport au prix catalogue du jeton.

Tous les jetons vendus lors de la vente communautaire seront acquis et libérés après trois mois. Les portefeuilles acceptés peuvent parier iDYP immédiatement pour commencer à gagner un TAP de 100% ou vendre leurs avoirs sur une période de trois mois.

L’équipe du protocole DYP utilisera tous les fonds collectés dans l’allocation communautaire pour augmenter la liquidité des DEX pour les jetons iDYP et DYP. Une partie des fonds ira au développement de projets et à l’expansion de l’équipe.

50 % de l’offre de jetons sera réservée pour offrir des récompenses de groupe éligibles aux utilisateurs de produits DYP. Après le largage et la vente communautaire, les jetons restants serviront à diverses fins, telles que la fourniture de liquidités initiales sur les échanges DEX et la rémunération des membres de l’équipe.

L’écosystème DYP a franchi une autre étape importante avec le lancement d’iDYP pour ses nouveaux contrats intelligents. Pour en savoir plus sur le projet et interagir avec les membres de la communauté, consultez les ressources ci-dessous :

