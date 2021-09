Un biopic sur les dernières années d’Amy Winehouse est déjà en développement – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Malgré le fait qu’il existe déjà un documentaire primé sur la chanteuse en rayon, les studios Halcyon ont déjà donné leur feu vert à un projet qui, en tant que biopic, racontera les dernières années de la vie d’Amy Winehouse. Le film sera basé sur les pages de Saving Amy, une biographie écrite et publiée par Daphne Barak en 2010.

On ignore encore si le film aura le même titre que la copie, mais son contenu peut nous donner une idée de la conception qu’aura la cassette. Saving Amy a été construit sur la base de six mois de documentation et de plus de 40 heures de matériel vidéo, que Barak elle-même a filmé au cours des 3 dernières années de la vie de Winehouse.

“Notre équipe est honorée de travailler sur ce projet”, a déclaré le PDG de Halcyon, David Ellender (via). La chanteuse est décédée d’une intoxication alcoolique le 23 juillet 2011. L’artiste a été retrouvée dans sa chambre d’hôtel sans vie à l’âge de 27 ans. Malgré son âge, ses proches n’ont pas été surpris par la nouvelle, car ils avaient été témoins des forts problèmes d’addiction auxquels la chanteuse était confrontée.

“Sa carrière s’est arrêtée trop tôt, cependant”, a poursuivi Ellender. “Amy était la voix de toute une génération et nous sommes si impatients de raconter son histoire de la manière la plus précise possible.”

Barak, l’auteur du roman biographique, sera l’un des producteurs du film. On ne sait toujours pas s’il utilisera le matériel filmé par l’écrivain, comme l’a fait le documentaire. Cependant, on suppose que l’idée de faire un biopic d’Amy Winehouse obéit à l’embauche d’une actrice et à une entière dramatisation des événements. Raison qui nous amène à spéculer qui pourrait être le choix idéal pour le rôle.

Il y a quelques mois, l’actrice de Godzilla vs Kong, Millie Bobby Brown assurait qu’elle était fan de la chanteuse et que pour elle ce serait un délice total de l’interpréter sur grand écran. Lorsqu’on lui a demandé quel personnage de l’histoire elle aimerait incarner, la chanteuse a été la première à penser.

“Je ne dirais pas que c’est historique, mais j’adorerais jouer Amy Winehouse”, a déclaré Brown. « Personnellement, je pense qu’il est comme une icône du R&B, du blues et de toute la culture musicale. J’adore sa musique et toute son histoire m’a vraiment époustouflé. Je dis toujours que j’adorerais y jouer.”

Le biopic d’Amy Winehouse n’a toujours pas de date de sortie, ni réalisateur, ni scénariste. Ce sera une question de temps avant que nous connaissions des nouvelles plus concrètes. Auparavant, la famille du chanteur avait déjà assuré que le projet se déroulait bien et qu’il était en phase de scénario, de la même manière, il y a déjà un profil pour commencer à chercher l’actrice idéale pour le rôle.

Source : CinéPremière