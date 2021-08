Un bison de Yellowstone sauve un veau d’une attaque de loups

in

Les invités d’une visite de la nature du parc national de Yellowstone samedi ont été témoins d’une tentative de prédation dramatique par des loups sur un veau de bison qui s’est échappé grâce à ses plus grands compagnons de troupeau.

Les images d’accompagnement, présentées sur Facebook par Yellowstone Wolf Tracker, montrent des loups du Junction Butte Pack traquant et courant après un veau de bison qui fait preuve d’une vitesse et d’une agilité remarquables.

Le rythme est si frénétique qu’à un moment donné, le petit bison est presque piétiné par des bisons adultes alors qu’ils manœuvrent pour tenter de repousser les loups. En fin de compte, le troupeau de bisons resserre les rangs et les loups n’ont d’autre choix que d’abandonner la chasse.

Yellowstone Wolf Tracker a écrit: «Nous avons eu une matinée passionnante à observer les loups à Yellowstone aujourd’hui alors que plusieurs membres du Junction Butte Pack ont ​​tenté d’abattre un veau de bison. Après que les adultes les ont chassés, ils ont abandonné la poursuite et sont retournés au reste de la meute.

Les images ont été capturées par Michelle Holihan, guide de Yellowstone Wolf Tracker et nous avons inclus sa publication Instagram montrant une version plus courte de la poursuite.

Yellowstone abrite près de 100 loups, qui s’attaquent à une variété d’animaux, notamment des wapitis, des cerfs et des bisons. Ils sont plus actifs à l’aube et au crépuscule.

Le Junction Butte Pack réside dans la partie nord du parc.

–Image reproduite avec l’aimable autorisation de Michelle Holihan

