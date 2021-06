Un Bizum envoyé au mauvais numéro peut-il être annulé ? | La technologie

in

Bizum est une application très simple à utiliser, mais une petite erreur peut entraîner un paiement à la mauvaise personne. Le transfert d’argent peut-il être annulé ?

La simplicité d’applications comme Bizum peut jouer des tours. Nous avons tellement utilisé cette application cette année que nous effectuons les procédures même les yeux fermés, mais cet excès de confiance se traduit par des échecs qui sont ensuite difficiles à inverser.

Dès l’application, ils nous rappellent qu’il n’est pas possible d’annuler un paiement qui a déjà été approuvé et envoyé. Si vous vous trompez de personne ou si vous avez payé plus que la facture, plusieurs options s’offrent à vous, mais elles ne sont pas aussi simples que d’appuyer sur le bouton d’annulation.

La première chose que nous pouvons essayer, c’est raisonner avec l’autre personne qui, en général, sera un ami ou un parent, et leur demander de nous le rendre avec un autre Bizum. Si la personne n’est pas raisonnable ou que nous ne la connaissons pas, Bizum nous avise demander de l’aide à la banque avec lequel nous avons traité le transfert et voir les options qu’ils nous offrent.

Bizum est devenu le système de paiement le plus populaire entre les particuliers via les téléphones mobiles en Espagne. Comme dans tout autre média, les escroqueries sont également possibles. Quelles sont les démarches à suivre pour réclamer ?

D’un autre côté, si la faute est que nous avons reçu de l’argent qui ne nous correspond pas ou d’une personne que nous ne connaissons pas, les alternatives sont similaires. Si vous connaissez cette personne, retourner l’argent avec un autre transfert est le processus le plus rapide et le plus responsable.

Si vous ne connaissez pas le numéro, vous pouvez contacter la banque pour localiser cette personne – c’est peut-être un contact que vous avez supprimé sans vous en rendre compte – cela peut être une confusion, mais aussi un système d’arnaque.

En troisième lieu, nous pouvons recevoir une demande de collecte qui ne nous correspond pas. Un ami nous réclame la part d’un dîner où nous n’avons pas été par erreur. Dans ce cas, la demande Bizum a la possibilité de la rejeter et il y a un processus de jusqu’à 7 jours pour l’accepter ou non. Dans le cas des paiements, le processus est terminé en 5 secondes, il n’est donc pas si facile de les annuler.

Dans tous les cas, bon nombre de ces erreurs peuvent être évitées dès le départ. vérifier les données plusieurs fois avant de terminer le processus et d’accepter le paiement. De plus, Bizum conseille utiliser uniquement des contacts pour envoyer de l’argent et n’écrivez pas le numéro à la main pour éviter les erreurs de composition.