Un blog du NHS disant aux Blancs d’être « mal à l’aise » met un artiste qui a qualifié le Royaume-Uni de « raciste » | Politique | Nouvelles

La nouvelle que l’argent des contribuables était utilisé pour financer le blog de la tsar de l’égalité Aishnine Benjamin lorsque la pandémie a fait dépasser les 13 millions de listes d’attente du NHS a suscité la fureur de beaucoup. Dans ses divagations, Mme Benjamin – la responsable de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion au Conseil des infirmières et des sages-femmes – a donné aux gens une longue liste de lecture de littérature antiraciste.

Un livre qu’elle a recommandé était Natives: Race and Class in the Ruins of Empire d’Akala.

L’homme de 37 ans – qui est également un artiste lauréat du MOBO et le frère cadet de Mme Dynamite – est un militant politique de longue date et a souvent dénoncé le racisme au Royaume-Uni.

Akala – de son vrai nom Kingslee James McLean Daley – a également soutenu la famille de Mark Duggan – dont la mort en 2011 à Londres a déclenché les pires émeutes que le Royaume-Uni ait connues depuis des décennies.

Une enquête qui s’est terminée en 2014 a conclu que le jeune homme de 29 ans avait été légalement tué par la police.

S’exprimant peu de temps avant le prononcé du verdict, Akala a déclaré au magazine Ceasefire dans une interview sur YouTube : « La police n’ira pas en prison pour n’avoir tué personne – et encore moins des Noirs.

« La police n’est pas là pour protéger les gens. Quand les gens qui payent les salaires de la police, nous, les gens ordinaires payons la majorité des impôts dans ce pays, quand on proteste contre les riches, qui les protège ?

« Si les policiers sont des fonctionnaires, s’ils sont là pour protéger les gens ordinaires comme moi et vous.

« Je ne dis pas qu’il n’y a pas de bonnes personnes dans la police. Je ne dis pas qu’il n’y a pas certaines fonctions que la police remplit qui soient utiles, ce n’est pas ce que je dis.

« Évidemment, si votre enfant disparaît, il a une fonction, une personne que vous pouvez appeler, une force organisée avec des ressources qui peuvent aller chercher votre enfant.

« S’il y a des pédophiles dans le monde, il faut que quelqu’un s’occupe d’eux. Je ne dis pas que tout ce que la police fait est redondant.

“Ce que je dis, c’est leur fonction, comment ils ont historiquement vu le jour et la fonction principale qu’ils remplissent n’est pas de protéger les gens comme moi (des minorités ethniques).”

Il a ajouté : « Le meurtre de gens comme Mark Duggan et il n’est pas le seul. Le meurtre de pauvres en général avec lequel la police a été autorisée à s’en tirer. »

Akala a poursuivi en affirmant que « la Grande-Bretagne est raciste ».

Dans une autre interview mise en ligne juste un mois après la conclusion de l’enquête de M. Duggan, il a parlé de la création d’un «service de police africain» pour remplacer la force conventionnelle.

Il a suggéré de l’équiper, du moins en partie, avec des personnes qu’il connaissait qui travaillaient comme videurs mais qui étaient maintenant incapables de remplir ce rôle en raison de leurs « petites » convictions.

Il a ajouté : « Nous avons tous des frères – où qu’ils soient – des sœurs – où qu’ils soient – qui s’entraînent, qui sont prêts, qui sont probablement sans travail.

«Je connais un homme qui faisait du travail de porte. Vous ne pouvez plus faire le travail des portes si vous avez une petite conviction que vous ne pouvez pas faire les portes correctement ?

«Alors maintenant, il y a un sac d’hommes qui travaillent à la porte. Imaginez que nous puissions nous présenter à l’homme et lui dire « vous embêtez, sœurs (sur la) feuille de paie.

« Ce n’est pas un organisme de bienfaisance. Ce n’est pas du bénévolat.

Il a poursuivi: “Tout ce que je veux voir quand je marche dans les rues, c’est cinq, six, sept, huit, 10 jeunes Africains que je sais que je peux appeler – parce que j’ai le numéro, il vient de ma boîte aux lettres – que je peux appeler et dire que c’est ma police.