Un Bob Saget émouvant partage une histoire impressionnante derrière l’attentat à la bombe de Norm Macdonald à Comedy Central Roast

Quand je me suis fait rôtir [on Comedy Central], je lui ai parlé une semaine avant le Rôti et il m’a appelé et il m’a dit : ‘Euh, Saget, je ne peux pas dire des choses méchantes sur toi, tu es mon ami. Je ne veux même pas le faire, mais je vais le faire parce que c’est toi. … Nous avions traversé tellement de choses ensemble, des hauts et des bas. Alors au rôti, il m’a appelé une semaine et m’a dit : “Je vais juste lire des blagues d’un livre de blagues des années 40”, et j’ai dit : “Norm, c’est bon”. Je veux dire, tu sais ce que tu fais, mais tu dois jurer.’ ‘Je ne veux pas faire ça.’ J’ai dit: ‘Eh bien, lancez simplement un ‘putain’ arbitraire de temps en temps.’ ‘Non, je ne vais pas faire ça.’