Un Boeing 777 sous la garde de l’administrateur néerlandais a été vendu ; processus d’insolvabilité à clôturer maintenant: Jet Airways

Les fonds du solde, le cas échéant, seront rapatriés en Inde, qui seront traités conformément aux dispositions du Code de l’insolvabilité et de la faillite, ajoute le dossier.

Jet Airways a annoncé samedi qu’un de ses gros porteurs Boeing 777, qui était sous la garde de l’administrateur néerlandais en raison de la procédure d’insolvabilité contre la société aux Pays-Bas, avait été vendu, et la procédure sera principalement utilisée pour clore le traiter.

Jet Airways fait face à une procédure d’insolvabilité aux Pays-Bas en réponse à une plainte, où elle a été déclarée en faillite suite à une plainte de deux créanciers européens.

“Ceci est maintenant pour informer que, selon les informations reçues de l’administrateur néerlandais, l’équipement (l’avion) ​​sous la garde de l’administrateur néerlandais a été vendu à IAGCAS 777, LLC, pour 9 millions USD dans le cadre du processus d’insolvabilité néerlandais, », a déclaré Ashish Chhawchharia, représentant autorisé du comité de surveillance de Jet Airways, dans le dossier réglementaire de la société.

Jet Airways a déclaré dans le dossier que la vente d’équipement est conforme aux termes du protocole, en vertu duquel il est convenu que le produit de la vente d’équipement sera d’abord utilisé pour la clôture du processus d’insolvabilité néerlandais aux Pays-Bas, afin de garantir que le l’entreprise n’est plus déclarée insolvable.

Jet Airways a été déclarée en faillite aux Pays-Bas et par la suite, conformément à l’ordonnance du tribunal de district de Noord-Holland en date du 21 mai 2019, la procédure d’insolvabilité a été engagée contre la société nommant Rocco Mulder (administrateur néerlandais) en tant qu’administrateur (administrateur pour gérer le patrimoine de société aux Pays-Bas), a-t-il déclaré.

L’administrateur néerlandais a pris la garde des actifs de Jet Airways aux Pays-Bas à la date d’ouverture de cette procédure d’insolvabilité qui comprenait un Boeing 777 300 ER (VT-JEW) stationné à l’aéroport de Schiphol, a indiqué la société.

En outre, conformément à la directive du tribunal national d’appel du droit des sociétés, le protocole d’insolvabilité transfrontalière a été convenu entre Ashish Chhawchharia (ancien professionnel de la résolution de Jet Airways) et Mulder, qui a été approuvé par la NCLAT dans son ordonnance du 26 septembre 2019, Jet Airways mentionné.

“Nous souhaitons en outre informer qu’à la suite de la vente de l’équipement et après avoir accompli les formalités requises, le processus d’insolvabilité néerlandais sera conclu”, a déclaré Jet Airways dans le dossier.

