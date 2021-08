Un bogue bêta de WhatsApp brise l’historique des discussions – voici ce qui se passe

WhatsApp vient de déployer deux nouvelles fonctionnalités sur sa plate-forme : une version bêta multi-appareils qui vous permet de rester connecté à quatre appareils à la fois sans avoir besoin de votre téléphone, et Afficher une fois les photos et vidéos qui disparaissent après avoir été ouvertes une fois.

Mais avec la mise à jour de WhatsApp bêta 2.21.16.9, il existe un bogue particulier qui vous empêche de voir les anciens messages de discussion. J’ai remarqué le bug au cours du week-end : dans une conversation donnée, je ne peux afficher que les 25 derniers messages, puis j’obtiens une icône de chargement infini qui ne fait rien.

Après avoir basculé sur un nouvel appareil, j’ai pensé que quelque chose n’allait pas avec l’importation, j’ai donc supprimé l’application et effectué une nouvelle restauration, mais le problème a persisté. Heureusement, il ne semble pas que l’historique de discussion lui-même soit affecté ; J’ai pu accéder aux anciens messages en utilisant la fonction de recherche. Mais pour le moment, il n’y a aucun moyen de faire défiler une conversation vers le haut pour accéder aux messages datant de plus de quelques jours.

Il existe quelques fils de discussion sur Reddit avec des utilisateurs confrontés au même problème, et tous sont également sur la version bêta de WhatsApp. Certains utilisateurs ont noté que le bug était limité à leurs téléphones et qu’ils pouvaient accéder à des messages plus anciens sur WhatsApp Web, mais ce n’est pas le cas avec moi ; même sur le client Web, je ne parviens pas à afficher les 25 derniers messages. Je viens de mettre à jour pour construire 2.21.16.11, mais le problème est toujours présent.

Donc, si vous êtes un utilisateur bêta et que vous êtes confronté à ce problème particulier, sachez qu’il s’agit d’un bogue avec la dernière version et n’a rien à voir avec votre téléphone Android – et la réinstallation du service ne fera aucune différence. J’ai contacté Facebook pour une déclaration et je mettrai à jour ce message dès que j’aurai une réponse. En attendant, vous pouvez essayer de vous désinscrire de la version bêta et d’installer le client WhatsApp stable à partir du Play Store si vous souhaitez contourner le problème.