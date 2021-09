Un bombardier B-2 Spirit endommagé dans un accident de piste

in

Un bombardier B-2 Spirit a quitté la piste lors d’un atterrissage d’urgence plus tôt cette semaine, provoquant des restrictions de vol de la FAA et une enquête de l’Air Force Global Strike Command. Le bombardier, l’un des vingt qui existaient, s’est retrouvé sur l’herbe juste à côté de la piste où il s’est arrêté. Le pilote et le copilote auraient été indemnes lors de l’incident.

L’accident a eu lieu le 14 septembre à la Whiteman Air Force Base dans le Missouri.. Whiteman abrite le 509th Bomber Wing, l’une des deux seules unités à piloter le bombardier B-2 Spirit. Selon Military.com, le B-2 « a mal fonctionné en vol lors d’une mission d’entraînement & rdquor; et a effectué l’atterrissage d’urgence à 12h30 du matin.

Military.com a également signalé que l’Air Force a refusé de décrire tout dommage causé à l’avion., et a cité le chef des affaires publiques du Global Strike Command disant que l’enquête serait probablement terminée avant la période normale d’enquête de 30 jours.