Un bon achat un an plus tard ?

“Le Sony Xperia 1 II est un smartphone merveilleux”, lit-on dans la critique originale d’Android Authority. Bénéficiant d’un écran fantastique, de fonctionnalités d’appareil photo de qualité professionnelle et même d’une prise casque, il y avait beaucoup à aimer sur le smartphone haut de gamme Sony de 2020.

Cependant, le combiné n’était pas sans quelques mises en garde. Le Xperia 1 II était et est toujours un smartphone très cher, au prix de 1 199,99 $ / 1 099,99 £. Nous avons également constaté que la qualité d’image de l’appareil photo était un peu en retard, et le scanner d’empreintes digitales latéral ressemble toujours à un étrange compromis plutôt qu’à une technologie de pointe. Au final, le Sony Xperia 5 II légèrement plus abordable était le meilleur achat.

Vérifier: L’examen original de l’autorité Android Sony Xperia 1 II

Depuis son lancement, Sony a mis à niveau le Xperia 1 II vers Android 11, a fourni une multitude de mises à jour de sécurité et a fait une petite sélection d’autres améliorations. Le Xperia 1 II de Sony était aussi proche que la société est devenue un smartphone phare incontournable ces dernières années. Mais comment tient-il près de douze mois plus tard et qu’en est-il du nouveau Sony Xperia 1 III ?

Le bon

Nous attendons depuis des années que Sony conquiert le smartphone phare dont la société est capable. Le Xperia 1 II était la meilleure tentative de la société à ce jour pour éliminer la formule du parc. À quelques problèmes près, Sony a réussi à maîtriser pratiquement tous les principes fondamentaux, ce qui a bien aidé le téléphone à bien vieillir au cours des 12 derniers mois.

Matériel et conception

On ne peut nier que le Sony Xperia 1 II est un superbe combiné, et il se sent tout aussi merveilleux dans la main. Le métal et le verre sont une combinaison intemporelle et le produit phare Xperia de Sony se distingue toujours comme un téléphone incroyablement élégant et d’aspect professionnel en 2021, en particulier à côté des marques qui mettent de plus en plus de côté une esthétique agréable pour s’adapter à des configurations d’appareil photo plus volumineuses. Je vous regarde, Apple et Samsung. Malheureusement, la vitre avant de mon modèle a subi quelques éraflures mineures au cours des 12 derniers mois et les empreintes digitales du panneau arrière sont un cauchemar absolu sur ce téléphone.

Sony m’a également converti aux mérites de son affichage au format 21:9 plus long. Le Xperia 1 II est un gros téléphone de 16,5 cm (6,5 pouces) de haut, mais il est plus fin et donc plus facile à manipuler que les autres produits phares gargantuesques. L’écran HDR OLED est également tout simplement sublime.

Combinez cela avec des capacités de charge sans fil, une protection Gorilla Glass 6, une certification IP68, une prise en charge 5G (au moins en dehors des États-Unis), un emplacement microSD et une prise casque, et vous obtenez une combinaison toujours parfaitement à jour. Bien que cela ne me dérange pas une charge plus rapide, un écran 120 Hz ou une prise en charge 5G mmWave, le Xperia 1 II offre toujours un matériel haut de gamme convaincant.

OS propre et simple

Alors que le matériel du Xperia 1 II est uniquement celui de Sony, le système d’exploitation du téléphone reste tout à fait conforme à la vision de Google. Le Xperia 1 II est exempt de dépouillement agressif, de gonflement des fonctionnalités et de menus de paramètres trop complexes. Le système d’exploitation n’est cependant pas complètement en stock, offrant des fonctionnalités telles que Side Sense et les gestes multi-fenêtres 21: 9, ainsi que des options de balance des blancs d’affichage de qualité supérieure. Mais plus important encore, le Xperia 1 II fonctionne de manière légère et rapide, ce qui en fait un plaisir à utiliser même des mois plus tard.

Le Xperia 1 II a reçu de nombreux correctifs de sécurité au cours de la dernière année. Le combiné a commencé à recevoir Android 11 en décembre 2020, bien que le déploiement mondial ait pris un peu plus de temps. Même ainsi, garder les choses simples permet à Sony de publier des mises à jour assez régulières de ses combinés phares, bien qu’il ne soit pas tout à fait le fabricant le plus rapide du marché.

Bien que le système d’exploitation soit fluide et rapide, Sony propose également de nombreuses applications inutiles.

Le logiciel est plus un sac mélangé. Bien qu’il comporte principalement des applications Google, le téléphone est plutôt gonflé dès la sortie de la boîte. LinkedIn, Call of Duty, Prime Video, Facebook, YouTube Music et bien plus sont tous préinstallés. Le propre logiciel de Sony semble également assez décousue, avec des dispositions de menu étranges et un langage de conception incohérent à travers eux. Il n’y a aucune cohérence entre les applications de musique, d’amélioration de jeu ou de suites d’actualités de Sony, ce qui fait de la navigation de chacune une expérience d’apprentissage.

Il convient également de noter que Sony utilise Google Photos pour son application de galerie. L’introduction des filtres Google One uniquement sur abonnement vous laisse sans options de modification gratuites sur d’autres téléphones. Personne n’aime être harcelé pour les abonnements, et Sony dépend du caprice en constante évolution de Google pour bon nombre de ses applications clés.

Fonctionnalités multimédia

La prise casque reste une fonctionnalité incontournable dans certains milieux, mais ce n’est pas la seule astuce multimédia que le Xperia 1 II a dans sa manche. Avec le LDAC de Sony et les aptX HD et aptX Adaptive de Qualcomm, les amateurs de casques sans fil sont également bien pris en charge.

Sony propose également toutes ses astuces d’amélioration multimédia de pointe, notamment la conversion ascendante audio DSEE Ultimate AI, Dolby Atmos et la prise en charge vidéo 10 bits CineAlta BT.2020. De plus, un emplacement pour carte microSD étend le stockage du téléphone jusqu’à 1 To pour de plus grandes bibliothèques multimédias hors ligne. Si cela ne suffisait pas, le Xperia 1 II prend également en charge le contrôleur Dualshock 4 de Sony.

Le Sony Xperia 1 II reste l’un des téléphones multimédia les plus complets du marché.

Que vous aimiez sérieusement la musique, les films ou les jeux en déplacement, le Sony Xperia 1 II reste à peu près le smartphone multimédia le plus complet sur le marché aujourd’hui.

Le pas si bon

Bien que le Sony Xperia 1 II soit certainement une bonne note pour l’entreprise, il n’était pas parfait. Bon nombre des problèmes que nous avons notés lors de notre premier examen semblaient tout à fait réparables. Malheureusement, Sony n’a pas utilisé le temps depuis son lancement pour s’attaquer à certains de nos plus gros bugbear.

Scanner d’empreintes digitales latéral

Mon seul problème avec la conception du Xperia 1 II est le scanner d’empreintes digitales. Le raisonnement de Sony mis à part, c’est juste un peu mal placé. Il est légèrement trop bas pour l’endroit où ma main repose naturellement sur l’appareil. J’ai également accidentellement appuyé trop fort et verrouillé mon téléphone lors de l’enregistrement de mon empreinte digitale et en essayant de déverrouiller des applications sécurisées. Sony et ses fans peuvent soutenir cette conception, mais je pense qu’il y a une raison pour laquelle personne d’autre n’utilise une configuration similaire.

Mais mon vrai reproche est que le téléphone est assez lent à s’ouvrir lors de l’utilisation du scanner d’empreintes digitales. Le déverrouillage s’interrompt pendant quelques secondes, par rapport à une ouverture quasi instantanée avec un mot de passe ou un code PIN. C’est le processus de vérification des empreintes digitales qui est un peu lent, car le déverrouillage des applications sécurisées semble tout aussi lent.

Au crédit de Sony, le scanner d’empreintes digitales est très précis d’après mon expérience. Il échouera rarement à enregistrer correctement mon empreinte digitale. Un appui court sur le capteur est souvent tout ce qu’il faut pour un déverrouillage réussi bien qu’un peu lent, plutôt qu’un appui prolongé. Si Sony peut améliorer la vitesse de reconnaissance, cela pourrait devenir une alternative plus viable aux scanners d’empreintes digitales intégrés à l’écran que l’on trouve dans d’autres téléphones phares.

Incohérences de la caméra

Bien que nous considérions toujours le Xperia 1 II comme offrant un ensemble d’appareils photo décent dans l’ensemble, j’ai eu une expérience aléatoire avec les objectifs du téléphone lors de diverses fusillades après le lancement initial. Avance rapide de douze mois et je ne suis toujours pas convaincu de ses capacités pour ce prix.

Sony a mis à jour le logiciel de son appareil photo au cours des derniers mois, introduisant la prise en charge du format RAW et la vidéo 4K HDR 120fps, et permettant au téléphone de fonctionner comme un moniteur externe pour les caméras Alpha. Le téléphone continue de prendre de superbes photos, surtout si vous maîtrisez son mode pro. Même avec l’application standard, les couleurs et la balance des blancs sont les plus grandes forces de la configuration de la caméra. Cela dit, le combiné fournit toujours des résultats très incohérents.

Les capacités HDR, téléobjectif et de détection des contours du bokeh du téléphone restent inférieures à la normale pour un smartphone phare aussi cher. Sony n’a toujours pas résolu le problème franchement stupide où le zoom par pincement à 3x n’active pas le téléobjectif pour assurer la meilleure qualité d’image. Il n’y a pas non plus de bascule HDR dans l’application de caméra par défaut.

Sony intègre des fonctionnalités vraiment puissantes, en particulier dans les applications Photo Pro et Cinema Pro. Cependant, l’expérience utilisateur reste un méli-mélo d’applications distinctes. Bien que je puisse comprendre les applications Pro dédiées, je ne peux pas comprendre pourquoi les modes Portrait Selfie, Panorama et Ralenti sont entièrement hébergés dans leurs propres applications, avec des autorisations d’application individuelles. Il suffit de tout coller au même endroit comme tout le monde.

Dans l’ensemble, l’appareil photo du Xperia 1 II peut prendre d’excellentes photos, mais l’expérience reste trop incohérente pour tous, sauf pour les photographes les plus patients.

Prix

Sony, apparemment, ne fait pas de remises et le Xperia 1 II reste l’un des smartphones les plus chers du marché.

Le téléphone se vend toujours à son prix de lancement de 1 199,99 $ / 1 099,99 £ / 1 199,99 € sur pratiquement tous les principaux canaux. Et ce malgré l’annonce de son successeur. Certaines régions peuvent parfois trouver des offres légèrement moins chères, mais le téléphone reste cher par rapport à ses rivaux de 2020.

Lorsqu’il est en stock, le Samsung Galaxy S20 Plus de 2020 se vend régulièrement bien en dessous de son prix de lancement, où il est toujours disponible. En fait, vous pouvez acheter le Samsung Galaxy S21 Ultra de 2021 pour 1 199 $, le même prix que le combiné de Sony. De même, le OnePlus 8 Pro a bénéficié d’une remise officielle de 250 £ contre 899 £ l’année dernière, comme on peut s’y attendre une fois qu’un modèle plus récent sera en vente.

Si je cherchais un nouveau produit phare de Sony, j’attendrais le stock Xperia 1 III.

Sony, malheureusement, reste obstinément attaché à son système de tarification d’origine. Le combiné était cher l’année dernière et semble certainement trop cher en 2021. D’autant plus que le Sony Xperia 1 III sera bientôt sur le marché, sans aucun doute à un prix tout aussi élevé. Si je cherchais un nouveau produit phare de Sony, j’attendrais probablement le Xperia 1 III.

Test du Sony Xperia 1 II revisité : le verdict

À la mi-2020, Sony a sorti un smartphone au design exquis et riche en fonctionnalités avec le Xperia 1 II. Mis à part les performances de l’appareil photo, Sony a proposé un produit phare qui s’est imposé comme l’un de nos téléphones préférés de l’année. La majeure partie du matériel a bien vieilli au cours des 12 derniers mois, et même le processeur de dernière génération est plus que suffisamment réactif.

Cependant, le même prix de 1 200 $, bien que justifiable par rapport au Galaxy S20 Plus tout aussi cher de l’année dernière, semble trop cher en 2021. D’autant plus que les clients américains manquent la 5G, il n’y a pas de mmWave pour le public mondial, et comme Samsung et d’autres adoptent une approche plus agressive approche du prix avec leurs produits phares 2021.

Le retour au Sony Xperia 1 II a été une expérience douce-amère. J’aime toujours beaucoup le téléphone mais, malgré de nombreuses mises à jour, le combiné a les mêmes problèmes qu’il y a 12 mois. Bien sûr, Sony ne va pas prêter beaucoup d’attention à mes arguties personnelles. Mais je m’interroge sur ses priorités après avoir choisi d’ajouter de nouvelles fonctionnalités de niche au lieu d’améliorer la qualité de vie. Le téléphone convient toujours au public cible de Sony, mais il est plus difficile à vendre au marché au sens large.

Je suis impatient de voir si Sony peut perfectionner la formule avec le Xperia 1 III. Le combiné offre une charge plus rapide, une double carte SIM 5G, une caméra zoom de pointe et la dernière technologie de traitement. Bien que ce package puisse finir par coûter encore plus cher que la génération précédente, compte tenu du manque de remises de dernière génération, je recommande de voir ce que coûte le produit phare de Sony en 2021 avant de prendre l’ancien 1 II.

