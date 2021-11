Un bon Black Friday 2021 ? Zococity fait tomber les prix

Attention aux offres que Zococity lance pour le Black Friday 2021. Produits Edifier, FiiO ou Hifiman avec jusqu’à 50% de remise.

Fidèle à son rendez-vous avec le Black Friday, Zococity lance, dans cette édition 2021, une série de promotions, offres et remises des plus succulentes. Par exemple, les utilisateurs de Zococity.es peuvent profiter de remises allant jusqu’à 50% dans toutes les catégories et une grande partie du catalogue. Les prix minimaux historiques d’Edifier, FiiO ou Hifiman se démarquent. En tout cas, comme toujours, avec les conseils professionnels et personnalisés de ses spécialistes.

Zococity – Remises Black Friday sur les enceintes actives Edifier

Les enceintes actives Edifier sont l’alternative idéale pour les utilisateurs à la recherche d’un équipement au meilleur rapport qualité/prix. Edifier rejoint le Black Friday avec des offres authentiques :

– Edifier R1280T (finition marron) : de 109,99 € à 79,99 €. 30% de réduction.

– Edifier S880DB : de 279,99 euros à 179,99 euros. Prix ​​bas historique ! 35% de remise.

– Edifier S1000MKII : de 399,99 € à 319,99 €. 20% de remise.

Les packs spéciaux d’enceintes et de pieds de la gamme Edifier « S » sont également intéressants, uniquement pendant le Black Friday :

– Supports Edifier S2000MKIII et SS02C : de 619,99 euros à 495,99 euros. Les enceintes sans pied ont un prix de vente conseillé de 499,99 euros.

– Supports Edifier S3000 PRO et SS03 : de 819,99 à 696,99 euros. Les enceintes sans pied ont un prix de vente conseillé de 699,99 euros.

Offres Zococity – Black Friday sur les écouteurs Edifier

Bénéficiez de 30% de remise sur Edifier et sa gamme de véritables casques sans fil et casques antibruit, parfaits pour faire du sport, visioconférence, travailler dans des environnements bruyants ou, directement, se détendre à la maison. Voici les meilleures offres :

– Edifier W820NB : de 59,99 € à 41,99 €.

– Edifier TWS NB2 Pro : de 89,99 € à 62,99 €.

– Edifier TWS33 NB : de 69,99 euros à 48,99 euros.

Offres Zococity – Black Friday sur les casques et amplis / DAC FiiO

Les casques et amplis / DAC FiiO baissent leurs prix avec des remises allant jusqu’à 30%. Attention au FiiO FH7, le haut de gamme actuel de la gamme FH, la gamme FiiO la plus vendue, avec un prix historiquement bas.

–FiiO E10K : de 85,99 € à 64,49 €. 25% de réduction.

–FiiO F9 : de 119,99 euros à 83,99 euros. 30% de réduction.

–FiiO FH7 : de 499,99 euros à 349,99 euros. Prix ​​bas historique ! 30% de réduction.

Offres Zococity – Black Friday dans les écouteurs Hifiman

Les casques Hifiman sont reconnus dans la vitrine des casques Hi-Fi pour leurs performances et leur polyvalence extraordinaires. Le Hifiman Ananda, l’un des écouteurs magnétiques planaires les plus primés, a un prix très bas, avec une remise de 35%.

– Hifiman HE400i 2020 : de 199,99 € à 119,40 €. 40% de remise.

–Hifiman Sundara : avec le DAC FiiO E10K en cadeau.

– Hifiman Ananda : de 999 euros à 649,35 euros. Prix ​​bas historique ! 35% de remise.



Et ne manquez pas le reste des offres disponibles sur le site Zococity. Rabais seulement jusqu’au 29 novembre.

