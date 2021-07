Un bon remaniement, mais le gouvernement doit adopter une attitude consensuelle dans l’élaboration des politiques

Après tout, n’importe quel gouvernement essaierait d’atteindre autant d’objectifs qu’il le peut sans faire basculer le bateau.

Qu’un tas de considérations – de mauvaises performances, des sondages à venir, des considérations de caste, des alliances politiques et un bon travail gratifiant – aient été pris en compte dans le remaniement du Conseil des ministres de l’Union, la première série de changements dans NDA-2, n’est pas surprenant. Après tout, n’importe quel gouvernement essaierait d’atteindre autant d’objectifs qu’il le peut sans faire basculer le bateau. Dans ce cas, tous les portefeuilles clés restent sous leur direction actuelle, à la seule exception du ministère de la Santé.

En effet, le point culminant des changements, étant donné que la nation reste en proie à la pandémie, devrait être le départ de Harsh Vardhan dont la gestion du portefeuille de la santé laissait beaucoup à désirer. Son départ est un aveu tacite de l’échec du ministère à se préparer à la deuxième vague de la pandémie, à prendre des mesures pour minimiser la détresse et à déployer rapidement la campagne de vaccination. La stratégie de vaccination de l’Inde n’a pas seulement été mauvaise, elle a même pris la Cour suprême a poussé le gouvernement à revenir sur certaines de ses politiques d’approvisionnement et d’allocation qui étaient manifestement mal pensées. Il est quelque peu surprenant, cependant, qu’un portefeuille aussi important n’ait pas été confié à un ministre plus ancien et plus expérimenté, mais on espère que le nouveau ministre, Mansukh Mandaviya, s’installera rapidement dans son poste. Mandaviya a du pain sur la planche car il doit s’assurer que le pays est bien préparé pour une éventuelle troisième vague.

Si l’on se fie à certains des autres changements, il semblerait que le premier ministre se préoccupe non seulement des résultats, mais aussi de la manière dont les politiques sont traitées. Le départ plutôt inattendu de Ravi Shankar Prasad intervient dans le contexte des démêlés constants du ministre avec Big Tech au sujet des nouvelles règles de la loi sur les technologies de l’information. Le style de fonctionnement quelque peu agressif du ministre et ses manières franches ne l’ont pas vraiment fait aimer la fraternité informatique. On espère qu’Ashwini Vaishnaw, dont les qualifications sont très impressionnantes au moins sur le papier, écoutera les suggestions et les critiques constructives sans s’emballer. Beaucoup de nouveaux membres trouvent une place dans le conseil en raison de leur caste ou de la région dont ils sont originaires. La tentative d’inclusion sociale est apparente; maintenant, jusqu’à 27 des membres sont de la catégorie OBC, 12 de la catégorie SC et huit de la catégorie ST. Le gouvernement, semble-t-il, prépare le terrain non seulement pour les élections dans l’Uttar Pradesh l’année prochaine – où la caste est un élément important – mais aussi pour faire de nouvelles incursions dans des États comme le Bengale occidental, le Karnataka, le Maharashtra et le Tamil Nadu. Dans le même temps, plusieurs jeunes visages diplômés et expérimentés composent la nouvelle équipe, promesse de raison et d’ouverture d’esprit.

Le fait que le portefeuille de l’éducation ait été remis à Dharmendra Pradhan suggère qu’il serait peut-être excessif de s’attendre à une ouverture d’esprit significative sur de tels sujets et que ce sera le statu quo sur l’approche de la NDA en matière d’éducation. Malgré tous les efforts visant à redorer l’image de la NDA, ceux-ci ne peuvent réussir que si les politiques sont impartiales et équitables, et si l’approche est consensuelle. La gestion de la pandémie nous a montré à quel point le Centre manquait cruellement de bande passante de gestion et aussi à quel point il était injuste. On ne peut qu’espérer que le remaniement soit un nouveau départ.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.