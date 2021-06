Un bon service Internet est toujours impossible pour de nombreux Américains à faible revenu

Le haut débit domestique est plus important que jamais. C’est aussi apparemment un produit de luxe.

Un peu plus de la moitié des Américains gagnant moins de 30 000 $ par an disposent d’une connexion haut débit à domicile, un service de plus en plus important pour de nombreux aspects de la vie, de l’école au travail en passant par la socialisation. Selon une nouvelle enquête du Pew Research Center, 92 % des ménages rapportant 75 000 $ ou plus par an disposent d’une connexion haut débit à domicile.

“Cet écart a persisté alors même que le nombre de personnes vivant dans des ménages pauvres a augmenté au fil des ans”, selon Lee Rainie, directeur de la recherche Internet et technologique chez Pew, qui étudie l’accès à large bande depuis deux décennies.

L’accès à large bande varie également en fonction d’autres facteurs démographiques. Les personnes sans diplôme universitaire étaient moins susceptibles de disposer du haut débit que les personnes plus instruites. Les Noirs et les Hispaniques étaient moins susceptibles de l’avoir que leurs homologues blancs. Mais le revenu était l’un des déterminants les plus importants pour savoir si les gens avaient ou non le haut débit.

Cela est dû au coût élevé d’Internet aux États-Unis – environ 60 $ par mois – ce qui est plus que ce que de nombreux Américains peuvent se permettre. Près de la moitié de ceux qui n’ont pas le haut débit ne l’ont pas parce qu’ils disent que c’est trop cher, selon l’enquête. Le haut débit aux États-Unis est plus cher que dans de nombreux autres pays développés.

Le nœud du problème est que les États-Unis sont très vastes et que la construction d’une infrastructure Internet coûte cher, de sorte que les sociétés Internet sont plus susceptibles de le faire dans les zones où il y a beaucoup de clients payants : les zones les plus riches et les plus peuplées. Étant donné que les sociétés Internet ne sont pas réglementées comme les services publics, elles ont peu d’incitations économiques à développer Internet dans des zones isolées ou plus pauvres, où il y a moins de clients ou du moins moins de clients qui peuvent se le permettre. Le résultat est une fracture numérique, dans laquelle de nombreux Américains plus pauvres et plus ruraux n’ont pas accès à l’Internet haut débit.

Le problème n’est pas nouveau et de nombreux efforts ont été déployés pour améliorer la situation d’un point de vue politique, notamment en subventionnant le haut débit, en faisant du haut débit un service public et en allant de l’avant avec le plan d’infrastructure de Biden, qui comprend l’investissement de milliards dans Internet financé par des fonds publics. La Federal Communications Commission (FCC), qui avait poussé l’administration précédente à déréglementer l’industrie d’Internet, a même accordé beaucoup d’argent à SpaceX d’Elon Musk dans l’espoir que ses satellites puissent aider à combler la fracture numérique.

Bien sûr, il y a beaucoup de distance entre les bonnes intentions et Internet moins cher.

En attendant, environ la moitié des personnes sans haut débit déclarent pouvoir faire tout ce dont elles ont besoin en ligne avec leur smartphone. Environ 15% des Américains possèdent un smartphone mais n’ont pas de connexion haut débit, et ce groupe a des revenus inférieurs et moins d’éducation que les personnes qui ne dépendent pas des smartphones pour Internet. Les Américains à faible revenu sont plus susceptibles d’avoir un smartphone que le haut débit domestique (76 % contre 57 %, mais ils sont toujours moins susceptibles que les personnes à revenu plus élevé, 96 %, d’en posséder un).

Mais un smartphone n’a pas le même nombre de capacités qu’un ordinateur à large bande.

“Dans la plupart des cas, il est plus facile d’utiliser un écran plus grand avec un ordinateur connecté que d’utiliser un smartphone”, a déclaré Rainie. « Si vous n’avez pas [a computer with broadband], vous n’êtes pas vraiment connecté à l’économie moderne », a-t-il déclaré, soulignant à quel point il est important d’avoir un ordinateur à haut débit pour des choses comme postuler à un emploi. “Les données montrent que vous n’êtes pas capable d’être le genre d’acteur social, politique et économique que les personnes qui ont le haut débit peuvent être”, a-t-il ajouté.

Cela est devenu particulièrement évident pendant la pandémie, lorsque bon nombre des choses que nous faisions en personne devaient être faites en ligne et lorsque les capacités vidéo – qui nécessitent beaucoup de bande passante – sont devenues extrêmement importantes. En effet, une autre étude de Pew a révélé que la part d’Américains qui considèrent l’accès à Internet haut débit comme la responsabilité du gouvernement a bondi de 15 points de pourcentage – bien plus que tout autre sujet – par rapport à avant la pandémie.

Et la nécessité du haut débit à domicile restera élevée après la fin de la pandémie, car bon nombre de ces activités – travail, éducation, rendez-vous chez le médecin – pourraient se déplacer en ligne de manière permanente, au moins une partie du temps. Et à mesure qu’ils le font, la nécessité d’avoir le haut débit à domicile deviendra plus évidente.