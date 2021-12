Un bon Willy Hernangómez n’empêche pas la défaite des Pélicans contre les Spurs

victoire de San Antonio Spurs en vue de Pélicans de la Nouvelle-Orléans 112-97 avec 24 points de Derrick White et Jakob Poeltl et 17 de Keldon Johnson. Chez les Pélicans, les 27 points et 9 passes décisives de Brandon Ingram et les 17 et 12 rebonds de Jonas Valanciunas ont été inutiles. Bon match une fois de Willy Hernangómez, exploitant ses minutes à la perfection : 10 points (4 sur 5 en field goal), 9 rebonds, une passe décisive et un contre en 16 minutes de jeu.

cet homme est HOOPIN ‘y’all – @ Dwhite921 avec 27 PTS, 8 AST, 7 REB & 4 STL ! pic.twitter.com/J4g2YFSmvw – San Antonio Spurs (@spurs) 13 décembre 2021