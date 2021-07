Un bouton sur votre télécommande Roku

En avril, Roku a actualisé sa gamme de produits avec une série de nouveaux appareils de streaming. Cette actualisation comprenait une Roku Voice Remote Pro avec un bouton Apple TV+ dédié. Près de trois mois plus tard, Roku et Apple sont apparemment prêts à faire connaître l’accord qu’ils ont conclu. Si vous allez sur le site Web de Roku, vous verrez maintenant une image d’un Roku Ultra et de sa télécommande – avec un bouton Apple TV + – collée sur la page d’accueil, nous rappelant à quel point les poches d’Apple sont profondes.

Avec une bibliothèque de contenu extrêmement limitée au lancement, le principal argument de vente d’Apple TV+ était son prix. Plus précisément, le principal argument de vente était l’essai gratuit d’un an que les clients Apple ont reçu lorsqu’ils ont acheté un nouvel appareil. Apple a prolongé l’essai gratuit à plusieurs reprises, et plus de 18 mois après le lancement d’Apple TV+, certains abonnés n’ont toujours jamais payé un centime pour cela. Le tour gratuit touche à sa fin ce mois-ci, car les essais initiaux ont finalement expiré.

Les essais gratuits d’Apple TV+ se terminent enfin

Comme nous l’avons noté en juin, Apple a récemment modifié les conditions de l’essai gratuit d’Apple TV+. À l’avenir, les appareils éligibles activés après le 1er juillet pourront bénéficier de 3 mois d’Apple TV+ gratuite. Les abonnés paieront 4,99 $ par mois après l’expiration de l’essai, et ils seront facturés s’ils n’annulent pas. De plus, l’essai de lancement qui a été prolongé à plusieurs reprises s’est finalement terminé le 1er juillet. Des millions d’abonnés Apple TV+ verront pour la première fois ce mois-ci des frais sur leur facture.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, il n’est pas surprenant qu’Apple veuille faire de la publicité pour son service de streaming. En janvier, Protocol a rapporté que les téléviseurs intelligents Roku détenaient une part de marché de 38 % aux États-Unis. Il y a beaucoup de concurrence pour les dongles et les boîtiers de streaming, mais les téléviseurs intelligents de Roku dominent.

Des millions d’Américains ont des télécommandes Roku chez eux, et Apple veut les atteindre comme il le peut. Selon un rapport de 2019 de Bloomberg, les entreprises paient Roku jusqu’à 1 $ par client pour le droit d’être inclus sur la télécommande. Apple vaut plus de 2 000 milliards de dollars.

Quelle est la prochaine étape pour Apple TV+ ?

Apple TV+ se prépare également à lancer certaines de ses plus grandes émissions depuis l’arrivée du service en 2019. Le 16 juillet, la comédie musicale Schmigadoon ! avec Keegan-Michael Key et Cecily Strong fait ses débuts. Puis le 23 juillet, Ted Lasso revient. La saison 2 de Morning Show arrive le 17 septembre, Foundation débarque le 24 septembre et Jon Stewart prépare son propre nouveau spectacle.

