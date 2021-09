Un boxeur de 18 ans meurt après avoir été assommé pendant un combat

in

Un boxeur de 18 ans est décédé après avoir été mis KO lors d’un match au stade IGA ce week-end, selon l’Associated Press. Jeanette Zacarias Zapata a perdu connaissance et a subi des blessures au cerveau alors qu’elle affrontait Marie-Pier Houle du Canada samedi soir. Des séquences vidéo de l’incident peuvent être vues sur Twitter, qui montre Zapata frappé par une rafale de coups de poing vers la fin du quatrième tour. La native du Mexique a semblé avoir des convulsions après avoir été frappée par un uppercut.

Zapata a été emmenée dans un hôpital local où elle a été placée dans un coma artificiel. “C’est avec beaucoup de tristesse et de tourment que nous avons appris, d’un représentant de sa famille, que Jeannette Zacarias Zapata est décédée cet après-midi à 15h45”, lit-on dans le communiqué du promoteur de l’événement, Yvon Michel, retranscrit par PEOPLE. « Toute l’équipe du Groupe Yvon Michel est extrêmement bouleversée par cette annonce douloureuse. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et surtout son époux Jovanni Martinez qui était à son chevet jusqu’à ses derniers instants.

RIP à la boxeuse Jeanette Zacarias Zapata qui est malheureusement décédée à la suite de son combat à Montréal la semaine dernière. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis pic.twitter.com/oKB62nPZKV – MTK Global Boxing (@MTKGlobal) 3 septembre 2021

Selon la CBC, Zapata a subi des examens neurologiques pour obtenir la permission de participer au combat depuis qu’elle a été éliminée lors d’un match en mai dernier au Mexique. Houle s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler une déclaration. “Je suis dévasté”, a écrit Houle. “J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à son mari Jovanni Martinez.”

Peu de temps après le match, Houle a exprimé son inquiétude pour Zapata “Jamais, jamais, n’est l’intention de blesser gravement un adversaire dans mes plans.” a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. “Mes pensées les plus sincères vont à mon adversaire, Jeanette Zacarias Zapata, ainsi qu’à sa famille. Je souhaite de tout mon cœur qu’elle se rétablisse.”

Le magazine Boxing News a également publié une déclaration sur la mort de Zapata. “Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès du poids welter mexicain Jeanette Zacarias Zapata”, indique le communiqué. “La jeune femme de 18 ans est décédée cinq jours après avoir subi une défaite par arrêt contre Marie Pier Houle au Gala GVM International à Montréal. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis. Repose en paix.” Selon sa biographie sur BoxRec, Zapata a participé à six matchs de boxe et a remporté ses deux premiers combats par décision unanime.