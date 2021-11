Un boxeur est attaqué à l’acide lors d’un entraînement au Royaume-Uni

Le boxeur kazakh Viktor Kotochigov a été victime d’un événement malheureux lors d’un entraînement au Royaume-Uni pour préparer une soirée qu’il faudra affronter le 11 décembre prochain.

Kotochigov a publié sur son compte Instagram des images de l’attaque qu’il a subie au cours de laquelle on voit des brûlures au cou, l’aisselle gauche, sur le côté droit après avoir été attaqué à l’acide.

Parallèlement aux images, le boxeur lui-même a raconté comment s’était déroulée l’attaque. « Quatre jours après mon arrivée, j’ai entendu un bruit et j’ai remarqué que quelqu’un essayait de crocheter la serrure. Je suis allé dans la cuisine à la recherche d’un couteau mais il n’y en avait pas. Puis la porte s’ouvrit et les gens commencèrent à entrer. Je me lève et je vais les chercher, mais ils n’avaient pas envie de me combattre et puis ils m’ont renversé de l’acide, je suis tombé de douleur et puis les assaillants ont disparu. »

En raison des brûlures, Kotochigov a dû être hospitalisé pour se rétablir. « La première chose que j’ai faite a été d’appeler mon entraîneur, qui m’a emmené à l’hôpital et s’est occupé de moi, ce dont je suis très reconnaissant. J’ai passé les jours suivants à l’hôpital avec des brûlures et sous la surveillance des médecins. Je n’ai eu aucun problème avec personne et je ne sais pas pourquoi cela m’est arrivé. J’ai réalisé une chose : je dois aller m’entraîner dans des endroits que je connais. »

Kotochigov, qui a un record professionnel de 12-2, est une figure légère de premier plan, où il a détenu le titre WBC International jusqu’à ce qu’il le perde par décision unanime contre Maxi Hughes en octobre 2020. Lors de son dernier combat pour le titre européen WBO, il est tombé par KO technique contre Gary Cully.