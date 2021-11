Un boxeur est mort après un fort KO et ils blâment l’arbitre

La boxe professionnelle africaine est en deuil. Taurai Zimunya, un super poids coq et âgé de seulement 24 ans, a perdu la vie lundi après avoir été assommé lors d’un combat samedi dernier. Son adversaire de garde, Tinashe Majoni, l’a frappé à plusieurs reprises par surprise et l’a grièvement blessé. Maintenant, à la recherche d’un responsable, le blâme est tombé sur l’arbitre.

Une vidéo du combat enregistrée par un téléphone portable est devenue virale sur les réseaux sociaux quelques jours après la mort du jeune combattant. On y voit Taurai sans réaction et brutalement battu par Majoni au-dessus du ring. Le concours s’est terminé par un KO au troisième tour des six qui ont été stipulés.

L’arbitre n’a pas réussi à arrêter le combat

TRAGIQUE : Un boxeur est décédé après qu’un arbitre n’a pas réussi à arrêter un combat où il était visiblement incapable de continuer. Taurai Zimunya, 24 ans, a été hospitalisé à l’hôpital de Parirenyatwa après le combat sans titre à Borrowdale dimanche. Le conseil de boxe s’est dit « ébranlé » par l’incident pic.twitter.com/OpkTbKMw8v – ZimLive (@zimlive) 1er novembre 2021

Au moment où l’événement s’est terminé, Les critiques du juge ont commencé à tomber pour sa passivité face à la situation. Zimunya ne pouvait clairement pas continuer et n’a jamais arrêté le combat. Bien que le corps médical soit entré sur le ring pour le soigner et qu’il ait été transporté d’urgence à l’hôpital, ils n’ont jamais réussi à reprendre conscience.

La cause du décès

À la fin, le boxeur est décédé deux jours plus tard à l’hôpital Parirenyatwa au Zimbabwe des suites d’une hémorragie cérébrale causée par la série de coups reçus à la fin du combat. Le Zimbabwe National Boxing and Wrestling Control Board (ZNBWCB) était chargé de confirmer la triste nouvelle, sans toutefois donner plus de détails à ce sujet.

Il s’agit du premier décès auquel est confronté le ZNBWCB, l’entité qui a organisé et supervisé l’événement le week-end dernier. Les restes de Zimunya ont été enterrés mercredi. « Pour l’instant, nous allons nous concentrer sur l’enterrement, puis nous nous asseoirons et verrons les problèmes. »a déclaré Lawrence Zimbudzana, secrétaire général du Conseil, à propos de l’enquête en dialogue avec BBC Sports Africa.

