Un boxeur italien surprend avec plusieurs tatouages ​​de symboles nazis et fascistes sur son corps

in

Grosse surprise en Italie dans un combat pour le championnat des super-plumes, le boxeur italien, Michele Broili, 28 ans, a ravivé le débat dans le pays après avoir montré sur son corps plusieurs tatouages ​​de symboles nazis et fascistes.

L’Italien a finalement perdu dimanche soir contre Hassan Nourdine, 34 ans, dans leur combat dans la ville portuaire de Trieste, dans le nord-est. Dès la fin du combat, les autorités sportives ont ouvert une enquête sur la façon dont un boxeur avec des tatouages ​​​​comprenant un drapeau avec une inscription SS a été autorisé à devenir membre de la Fédération italienne de boxe.

Avis

“Quand je suis monté sur le ring et que j’ai vu ces tatouages, j’ai été choqué”, le Nourdine marocain a révélé à La Stampa et a déclaré : J’ai trouvé ces tatouages ​​obscènes. Il n’y a aucune justification ».

Lui è il pugile Michele Broili. Venez remarquer le corps disséminé du tatuaggi néo-nazi. Il s’est battu pour le titre italien. Elle a perso, battutoda Nourdine, pugile italo-marocchino.

A di quelle situation nelle quali ringrazi il karma e le frontiere (mai abbastanza) aperte. pic.twitter.com/fDwZ9DmTZk – andrea sparaciari (@ASparaciari) 19 septembre 2021

Le plus grand journal sportif du pays, Gazzetta dello Sport, a diffusé le combat sur son site Internet. En voyant Broili couvert de tatouages ​​comme le numéro de code de la suprématie blanche 88 pour ‘Heil Hitler’, le logo d’un groupe skinhead en Vénétie et le symbole totenkopf de l’unité paramilitaire qui dirigeait les camps de concentration dans l’Allemagne nazie, des milliers de spectateurs étaient en colère et offensé hué le moment.

Comme si cela ne suffisait pas, Broili a également fait un salut fasciste à son coin avant la première cloche.

L’instance dirigeante a publié une déclaration dans laquelle elle souligne que tous ses membres doivent s’abstenir de tout comportement discriminatoire et a promis de porter l’affaire devant l’instance de justice sportive.

La loi italienne interdit une résurgence du fascisme, et être condamné pour cela peut mettre les criminels derrière les barreaux jusqu’à deux ans. Cela dit, la loi a rarement été appliquée et l’accusation devrait montrer que Broili a en quelque sorte fait le geste pour tenter de faire décoller cette résurgence.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité