Un boxeur mexicain dans un état critique après un TKO à Montréal

La jeune boxeuse mexicaine Jeanette Zacarías Zapata est dans un état critique en soins intensifs dans un hôpital de Montréal, au Canada, après avoir perdu samedi par TKO contre la boxeuse locale Marie Pier Houle.

Au quatrième tour, Zacarias a reçu beaucoup de punitions dans le coin et l’arbitre a arrêté le combat. Quelques secondes plus tard, la native d’Aguascalientes a commencé à avoir des convulsions sur le ring et s’est évanouie alors qu’elle était soignée par son coin.

Incapable de récupérer après que la cloche a sonné, Jeanette a subi une crise. Son entraîneur, les ambulanciers paramédicaux sur place et un médecin affecté à l’événement de boxe se sont précipités pour l’aider.

La Mexicaine avec une fiche de 2-4 s’est rendue au Canada avec deux défaites consécutives en près de 3 ans après avoir fait ses débuts en janvier 2018. Son dernier combat a eu lieu en mai dernier à Reynosa et avant qu’elle n’ait combattu quatre fois en 2018.

C’était son premier combat en dehors du Mexique et les deux ont peu de combats qui ne semblaient pas être un risque puisque la Canadienne a eu 4 combats en deux ans depuis ses débuts en 2019.

Il n’y avait aucun titre en litige et il n’était sanctionné par aucun organisme mondial, seulement par la Commission locale de Montréal.

Huit combats ont eu lieu le 28 août lors du tournoi international de boxe au stade IGA de Zari Park.