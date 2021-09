Un boxeur mexicain est mort après avoir été mis KO dans un combat

Le monde de la boxe est en deuil. Jeudi dernier, Jeanette Zacarías Zapata, une boxeuse mexicaine de seulement 18 ans, est décédée. après avoir été dans un coma artificiel pendant cinq jours après avoir reçu des coups sévères pendant le combat contre la Canadienne Marie-Pier Houle samedi dernier, à Montréal.

Repose en paix Jeanette Zacarias Zapata boxeuse mexicaine décédée en faisant ce qu’elle aimait. Dommage que ce soit à un jeune âge. pic.twitter.com/rojLwagAzB – Le Tantarría Man⚪ (@Killer________) 3 septembre 2021

Au quatrième round du combat, le boxeur mexicain a été mis KO par le Canadien, alors l’arbitre a décidé d’arrêter le combat. A cette époque, Zacarías Zapatas est allé dans son coin avec son équipe où elle s’est effondrée sur le sol et a commencé à avoir des convulsions. Elle a rapidement reçu une assistance médicale et quelques minutes plus tard, elle a été transférée dans une clinique à Montréal où elle a été induite dans le coma.

”C’est avec beaucoup de tristesse et de détresse que nous apprenons que Jeanette Zacarías nous a quittés. Toute l’équipe du Groupe Yvo Michel est extrêmement consternée par cette annonce douloureuse,” le Groupe Yvo Michel, l’entreprise promoteur de la lutte, a communiqué via son compte Twitter.

De plus, dans le communiqué, il exprime ses condoléances à sa famille et à ses amis : “ Nous voulons offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis et plus particulièrement. à son épouse Jovanni Martínez qui était à ses côtés jusqu’au dernier moment.”

Sa famille ne pouvait pas être avec elle parce qu’elle n’avait pas de passeport. Seul son mari, qui est également boxeur, a pu l’accompagner jusqu’au dernier jour. De toute façon, Le World Boxing Council, par l’intermédiaire de son président Mauricio Sulaiman, a offert son aide aux proches pour accélérer le renouvellement du passeport devant le ministère des Relations extérieures, Ainsi, jeudi midi, son père a fait régler les papiers mais il n’est pas arrivé.

Sa courte carrière

Jeanette Zacarías, mieux connue sous le nom de Chiquitiboom, a enregistré au cours de sa courte carrière un total de six combats professionnels depuis sa création le 27 janvier 2018. Il n’a remporté que deux combats et a perdu les quatre autres, dont trois par KO.

Il parait, Zacarías était une très bonne option comme rival de Pier Houle, puisqu’il n’a pas trouvé de rivaux au Canada et aux États-Unis, en raison des mesures sanitaires imposées par Covid 19. C’est pourquoi le Mexicain était considéré comme un bon test, d’autant plus que tous deux avaient déjà eu un rival commun contre lequel ils l’avaient battu , Verónica Diaz Marín.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE