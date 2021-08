Un boxeur professionnel a provoqué un tollé avec le KO «brutal et criminel» d’un jeune amateur

Il y a eu un moment d’énorme controverse aux Championnats du monde de boxe de l’AIBA en septembre 2019 lorsqu’un boxeur professionnel a brutalement assommé un amateur.

Depuis les Jeux olympiques de 2016, les pros ont été autorisés à participer à certaines des compétitions qui appartiennent traditionnellement aux amateurs, ce qui a conduit à un débat continu sur la sécurité, les casques protecteurs ayant également récemment été retirés.

Brutal et criminel de permettre à un boxeur professionnel Jalolov de Russie avec 6-0 en tant que pro de combattre le championnat du monde amateur Torrez AIBA de 20 ans des États-Unis, surclassé, dépassé et beaucoup plus petit en Russie. Jalolov est programmé pour son 7e combat pro en 11 jours aux USA pic.twitter.com/kP8Pwa3PZ9

