Un boxeur professionnel arrêté dans le Kentucky, recherché en vertu d’un mandat dans l’Ohio

Un boxeur professionnel était en prison dimanche matin pour avoir un mandat en cours dans un autre État. Selon TMZ Sports, Adrien Broner a été arrêté et réservé dans le Kentucky tôt dimanche matin, et il a été découvert qu’il était un fugitif de l’Ohio. On ne sait pas exactement comment les agents ont mis la main sur Broner ou d’où provient le mandat.

TMZ dit que le mandat pourrait être lié à un procès qu’il a perdu dans le comté de Cuyahoga (Cleveland), Ohio, l’année dernière, où une femme a affirmé qu’il l’avait agressée dans une boîte de nuit. Broner a été envoyé en prison l’année dernière après que le juge l’a trouvé coupable d’outrage pour avoir omis de payer un jugement de 800 000 $ et de ne pas se conformer au reste des exigences.

https://t.co/VpBTcWs8nN Adrien Broner était assis dans une cellule de prison tôt dimanche matin – parce que le gars a été arrêté par des flics dans un État … pour être recherché dans un autre. – TMZ Sports (@TMZ_Sports) 10 octobre 2021

Broner a eu d’autres démêlés avec la justice au cours de la dernière année, mais la poursuite pour agression est la seule dans la région de Cleveland. TMZ dit que les dossiers du tribunal ont montré que Broner n’a pas réussi à entrer dans un programme de traitement. Aucun montant n’a été fixé pour lui, ce qui signifie qu’il sera probablement extradé vers les autorités de l’Ohio.

Broner, 32 ans, a réussi une carrière de boxe réussie, remportant plusieurs championnats dans quatre catégories de poids. Son dernier match a eu lieu en février, battant Jovanie Santiago par décision unanime. En janvier 2019, Broner a affronté Manny Pacquiao pour le titre WBA (régulier) des poids mi-moyens et a perdu dans une bataille de 12 rounds.

« Je vais essayer de me battre trois fois cette année à 140… Je pense que vous me verrez certainement dans un combat PPV cette année et après ce combat, les gens vont savoir que le jumeau est de retour! » Broner a déclaré sur le Last Stand Podcast plus tôt cette année, via Boxing 247. « La façon dont je me sens et la façon dont je regarde en ce moment, lors de mon prochain combat, je serai à nouveau champion du monde. »

Dans la même interview, Broner a parlé de ses problèmes de dépression. « C’était mauvais quand tu te réveilles, tu ne manges pas, d’abord tu dors à peine et ensuite tu te réveilles et la première chose que tu fais est de prendre un verre, et à partir de ce verre, cela mène juste à un autre, et puis un autre, vous levez les yeux et il est encore 22h30, et il est temps d’aller au club et vous dépensez ensuite 10, 15, 20 000 « , a-t-il déclaré. « Et puis vous vous réveillez et c’est la même chose. C’est juste déprimant et un cycle difficile à arrêter mais je l’ai fait. »