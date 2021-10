Un boxeur russe blessé affronte et tue un ours

L’événement s’est produit dans la région boisée de Tioumen, en Russie. Un boxeur de 23 ans du nom d’Ilya Medvedev et deux rentraient dans leur camp après une journée de pêche sur les rives de la rivière Irtych lorsqu’ils ont été attaqués par un ours brun, un animal qui abonde en ces lieux.

L’ours a réussi à mettre fin à la vie de Vyacheslav Dudnik, 48 ans, selon les autorités russes. Mais pas avec Ilya. Le combattant a fait face à la menace avec un couteau et, après une lutte intense et plusieurs coups de couteau, l’ours est tombé mort. Ce combat, le plus dangereux de sa vie, a coûté à Medvedev de graves blessures et un coma artificiel. pour lui sauver la vie selon son entraîneur, Dmitry Kosenko.

Le coût du traitement sera pris en charge par l’AIBA, l’Association internationale de boxe, comme l’a rapporté son président Umar Kremlev, via l’agence de presse russe TASS. La fédération locale paiera également une partie. « Nous sommes en contact avec la famille d’Ilya et nous fournirons un soutien complet à lui et à ses parents. C’était un vrai combattant et nous attendons avec impatience son prompt rétablissement », a déclaré Kremlev.