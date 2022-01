Un boxeur russe décède après 10 jours d’agonie suite à un KO brutal

Deuil dans le monde de la boxe pour la mort tragique de Arrestation de Sahakyan, boxeur d’origine arméno-russe et qui avait été mis KO par son compatriote Igor Semernin lors du combat organisé lors du traditionnel Boxing Day, est finalement décédé vendredi 7 janvier dernier après 10 jours passés dans le coma.

À la suite de la punition violente subie le 26 décembre, Sahakian, 26 ans, a souffert d’un caillot avec un hématome dans le cerveau et, plus tard, a dû subir une intervention chirurgicale pour décompresser la zone.

Svetlana Petrossian, un proche de Sahakyan, a confirmé le décès du jeune boxeur via son compte Instagram. « Comment… comment continuer à vivre… Notre âme… notre joie… Mon cœur se brise… Je ne pense pas… C’est comme un mauvais rêve… Nous t’aimions beaucoup… beaucoup… notre chère. Tu étais la personne la plus gentille, la plus joyeuse, la plus merveilleuse, la plus sincère… », dit le message initial.

Un autre hommage de la jeune femme a déclaré: « C’était une personne très brillante, gentille et compréhensive avec une majuscule. »

Comme annoncé Petrossian dans l’un de ses postes, les funérailles de Sahakian Elle se déroulera aujourd’hui (mardi 11 janvier) dans la ville russe de Togliatti, près de la frontière du pays avec le Kazakhstan, bien qu’elle reposera à Erevan, en Arménie, son pays natal.

Jusqu’au combat fatidique contre Semernin, Sahakian Il avait enregistré un début de carrière prometteur en tant que boxeur professionnel, après avoir remporté ses quatre premiers combats en Thaïlande.

Dans son dernier combat Sahakian a remporté le titre vacant WBC Asian Silver des poids moyens en battant Theerawat Yoohannoh, comme l’a rapporté le média britannique The Sun.

Sahakyan a totalisé neuf combats professionnels avant sa mort, avec six victoires et trois défaites.

Lire aussi