Un bracelet jeté sur l’herbe par Ronaldo est vendu en Serbie pour 64.000 euros

04/02/2021 à 12:21 CEST

Le brassard de capitaine que Cristiano Ronaldo a jeté sur l’herbe lors du match entre le Portugal et la Serbie le 27 mars à Belgrade, indigné après l’annulation d’un but apparemment légal, a été vendu ce vendredi pour 64.000 euros lors d’une vente aux enchères à des fins humanitaires.

L’argent sera utilisé pour le traitement médical d’un garçon serbe de six mois souffrant d’amyotrophie spinale. et vous avez besoin d’une assistance médicale à l’étranger.

« La vente aux enchères humanitaire du brassard de capitaine de Cristiano Ronaldo vient de se terminer avec le brillant chiffre de 7,5 millions de dinars (…) », a annoncé sur Twitter Jovan Simic, fondateur de l’organisation Together for Life, qui vient en aide aux enfants atteints de maladies graves.

Simic a particulièrement remercié le pompier Djordje Vukicevic d’avoir récupéré le brassard de capitaine au stade après le match et de l’avoir offert à l’organisation humanitaire pour obtenir de l’argent pour l’opération du mineur.

La Serbie-Portugal, qualificative pour le Qatar 2022, s’est terminée par un nul (2-2) et une énorme polémique après que l’arbitre ait annulé dans le temps additionnel un but apparemment légal de Ronaldo. Le ballon semble franchir la ligne de but et le but aurait donné la victoire portugaise. L’indignation manifestée par le capitaine de l’équipe portugaise, qui a reçu un jaune pour avoir protesté, l’a conduit à jeter le bracelet de son équipe au sol.