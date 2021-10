Un braconnier pêchant dans une barque pris en flagrant délit par un agent infiltré

in

Un homme dans une barque à Discovery Bay a été surpris en train de pêcher illégalement et a été cité pour de nombreuses violations par un agent infiltré du département de la police de la pêche et de la faune de Washington.

Cela a certainement plu aux commentateurs de la page Facebook du WDFWP où la nouvelle de l’incident a été rapportée – les actions de l’homme suscitant la colère du public – mais plusieurs personnes ont fait savoir que les citations n’étaient pas suffisantes, affirmant que son bateau aurait dû être confisqué.

Sgt. Kit Rosenberger patrouillait dans la baie Discovery dans la zone marine 6 (reliée au détroit de Juan de Fuca sur la péninsule Olympic) lorsqu’il a observé l’homme pêchant dans une barque près de l’embouchure du ruisseau Snow.

Les ruisseaux environnants n’ont que des montaisons sauvages de saumon coho, alors Rosenberger a supposé que tout saumon que l’homme avait retenu était probablement du coho sauvage et donc illégal.

Rosenberger a observé l’homme attraper et garder quatre saumons dans une zone où la limite était de deux coho d’écloserie.

Vêtu d’un manteau et d’une canne à pêche, Rosenberger a parcouru une distance jusqu’à la plage près de l’endroit où l’homme ramait vers des maisons au bord de l’eau. Lorsqu’il fut à portée de voix de l’homme, Rosenberger enleva son manteau, s’identifia et ordonna à l’homme de se rendre à terre. Il lui a demandé comment était la pêche. L’homme a répondu: “J’en ai un couple.”

Également sur FTW Outdoors: Hunter trouve une caméra GoPro perdue avec des images prises par un ours

“L’homme s’est avéré avoir illégalement retenu cinq coho sauvages, dont aucun n’a été enregistré sur sa carte de capture”, a déclaré le WDFWP. « L’homme utilisait des engins de pêche illégaux (hameçon triple barbelé) et ne disposait d’aucun équipement de sécurité à bord du navire.

« L’homme sera poursuivi devant le tribunal pour sept délits graves (dépassement de la limite de saumon, saumon capturé avec des engins illégaux, rétention de cinq saumons sauvages dans une zone fermée), en outre, il sera accusé de cinq infractions pour avoir omis d’enregistrer son saumon et ne pas avoir de gilet de sauvetage. Sgt. Rosenberger a envisagé de saisir le bateau de l’homme même en sachant qu’il aurait dû le ramener sur une distance considérable jusqu’à son camion de patrouille.

FTW Outdoors: les fonctionnaires chassent l’ours qui a attaqué un couple en train de pique-niquer

La plupart des commentateurs sur Facebook ont ​​félicité Rosenberger pour avoir attrapé le braconnier et ont exprimé leur dégoût pour le braconnier, et plusieurs ont fait savoir que Rosenberger aurait dû faire plus que publier des citations.

“Bon travail. Mais vous auriez dû prendre son bateau aussi », a écrit l’un d’eux.

« Belle trousse de travail ! Je t’aurais aidé à porter la barque », a écrit un autre.

“J’aurais dû prendre le bateau parce que je parie qu’il sera de retour ce week-end”, a déclaré un autre.

D’autres réactions étaient similaires :

« Un mépris total de la loi… aurait dû tout saisir. »

“Bon travail. Prenez leur bateau la prochaine fois… et s’équipent.

« Il aurait pu appeler n’importe lequel d’entre nous pour l’aider à porter cette barque ! Bon travail.”

«Ce gars sera plus probablement qu’improbable à nouveau dans ce bateau pour pêcher plus de poisson illégalement – ​​il aurait dû prendre le bateau et demander au gars de l’aider à le transporter jusqu’à votre véhicule – aucune sympathie ou empathie pour le gars qui pêche – il volait poisson – alias braconnage – bon travail de la part de l’officier.

Beaucoup ont également demandé que le système judiciaire impose de lourdes amendes et ne se contente pas de donner une tape sur le poignet.

Photo reproduite avec l’aimable autorisation du Département de la police des poissons et de la faune de Washington.