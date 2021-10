Un braconnier présumé tué par un éléphant dans une réserve sud-africaine

Un braconnier présumé aurait été tué par un éléphant dans le vaste parc national Kruger en Afrique du Sud.

Le parc a annoncé via Twitter que le corps du suspect avait été découvert jeudi dans le quartier de Stolznek à la suite d’une perquisition « axée sur le renseignement ».

« Les premières enquêtes soupçonnent que le défunt a été tué par un éléphant et laissé derrière lui par ses complices », a déclaré le parc national Kruger. Le parc a ajouté qu’aucun animal n’avait été tué dans la région et que le braconnage des éléphants pour leurs défenses en ivoire ne sera pas toléré.

« Les criminels risquent de perdre leur vie et leur liberté », a averti le parc.

Les éléphants d’Afrique peuvent peser jusqu’à sept tonnes ; leurs défenses peuvent peser plus de 150 livres chacune. Les pachydermes sont très intelligents et ce ne serait pas la première fois qu’un éléphant tue ou blesse un braconnier.

Le parc national Kruger, qui s’étend sur plus de 7 500 miles carrés, abrite plus de 140 espèces de grands mammifères, notamment des éléphants à défenses et des rhinocéros.