Un bras robotique a écrasé son père à mort

Les réalisateurs de Deco-Pak, Rodney Slater et Michael Hall, sur la photo, nient tous deux l’homicide involontaire coupable de l’ingénieur Andrew Tibbott, qui a été écrasé à mort par un bras robotique en 2017 (Photos: SWNS)

Un bras robotique a écrasé à mort un ingénieur de maintenance moins de six semaines après son embauche chez un fournisseur d’aménagement paysager, a déclaré un jury.

Marié, père de deux enfants, Andrew Tibbott était l’un des derniers employés d’une installation de Deco-Pak Limited à Hipperholme, près d’Halifax, lorsqu’il a été mortellement blessé le 14 avril 2017.

Bradford Crown Court a appris que le blessé de 48 ans n’avait été découvert que lorsque des membres de la famille inquiets se sont rendus sur le site sur Halifax Road plus tard dans la soirée après qu’il n’est pas rentré chez lui.

Le procureur Allan Compton QC a déclaré que M. Tibbott avait été retrouvé par son fils, mais malgré les meilleurs efforts des ambulanciers paramédicaux sur les lieux, il est décédé des suites de blessures par écrasement à la poitrine.

M. Tibbott, qui serait originaire de Huddersfield, se trouvait dans la « cellule » autour du bras robotique pour nettoyer un capteur lorsqu’il a été épinglé à un tapis roulant et mortellement blessé par la machinerie.

M. Compton a allégué que l’entreprise avait ignoré les avertissements répétés concernant les dangers des machines automatisées et que la mort de M. Tibbot était le résultat « totalement évitable » d’un échec systématique.

M. Compton a déclaré que deux autres travailleurs des locaux avaient également été frappés par des bras robotisés et que l’un d’eux avait quitté l’entreprise en qualifiant les conditions de travail de « mortelles ».

Le directeur de Deco-Pak, Rodney Slater, quitte Bradford Crown Court, où il est jugé après avoir nié l’homicide involontaire coupable par négligence grave (Crédits: Telegraph & Argus / SWNS)

M. Compton a déclaré que l’entreprise et la haute direction avaient contourné ou désactivé les fonctions de sécurité essentielles sur la ligne automatisée pour l’ensachage de la pierre et de l’ardoise « dans les jours » suivant l’installation en avril 2015.

Il a allégué que Deco-Pak n’avait pas effectué d’évaluation des risques pour les machines automatisées ni évalué comment le risque augmenterait car les mesures de sécurité ont été contournées ou désactivées après son installation.

Le tribunal a entendu que le bras robotique pouvait se déplacer à sept mètres par seconde et M. Compton l’a décrit comme une machine puissante et dangereuse.

Deco-Pak Limited a nié une accusation d’homicide involontaire coupable d’entreprise et a admis avoir manqué à son obligation générale envers les employés en vertu des règlements sur la santé et la sécurité.

Le directeur général Michael Hall, 64 ans, de Hullen Edge Lane, Elland, près d’Halifax, a également admis la violation de la santé et de la sécurité, mais nie une accusation d’homicide involontaire par négligence grave.

Un autre directeur Rodney Slater, 62 ans, de Wellbank View, Rochdale, a nié la même allégation d’homicide involontaire coupable et l’infraction de violation de la santé et de la sécurité.

Le procès devrait durer environ six semaines.

