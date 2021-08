Un Brentford historique plonge dans la crise d’Arsenal

in

16/08/2021 à 09h00 CEST

La recrue de Thomas Frank Brentford a donné la surprise lors de la première journée de Premier League en battant (2-0) Arsenal au Brentford Community Stadium. Après plus de 74 ans d’attente, les Bees ont vaincu quelques artilleurs en crise pour marquer l’histoire de leur mise en scène dans l’élite britannique. La fragilité défensive du bloc de Mikel Arteta a une nouvelle fois révélé les lacunes d’une équipe à la baisse.

La crise d’Arsenal est une réalité. Après avoir échoué à obtenir un billet pour les compétitions européennes la saison dernière, ce qui n’était pas arrivé depuis 1995/96, la défaite contre Brentford a battu un autre record : L’équipe de Mikel Arteta n’a pas perdu le premier jour de la Premier League contre un nouveau promu de la campagne 1976/77 contre Bristol City à Highbury.

1947 – Sergi Canós est le premier joueur de Brentford à marquer pour les Bees dans l’élite depuis Len Townsend en mai 1947 contre Sunderland, il y a 27 110 jours. Bourdonnement. pic.twitter.com/8dnCuemTgV – OptaJoe (@OptaJoe) 13 août 2021

L’attaquant espagnol de Brentford, Sergi Canós, a inscrit son nom dans l’histoire du club. Il a marqué le premier but en Premier League depuis mai 1947 pour les Londoniens, lorsque Len Townsend a marqué contre Sunderland. Après 27 110 jours, les abeilles ils ont marqué un but dans l’élite britannique et ont également remporté la victoire. L’ex du Barça est aussi le deuxième Espagnol à marquer lors de ses débuts en Premier League, comme Michu l’a fait lors de la saison 2012/13 avec Swansea City.

Un point de départ avec de nombreux débuts et de nombreuses occasions manquées

Le match d’ouverture de la Premier League a également laissé plusieurs débuts. Pour Brentford, 12 joueurs au total ont disputé leur premier match en première division anglaise, tandis qu’à Arsenal, trois autres l’ont fait.. Pas vu un nombre aussi élevé de débutants dans un match de Premier League depuis la saison 2004/05 à Crystal Palace – Norwich.

L’Arsenal de Mikel Arteta a été vaincu malgré l’insistance de ses attaquants et la création d’actions dangereuses. Les Gunners ont tiré un total de 22 fois, quelque chose qui ne s’est pas produit depuis décembre 2017 quand il a également harcelé le but de West Ham. A cette occasion, il n’a pas pu percer le but alors défendu par Adrián.