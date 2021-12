Un brevet Apple imagine une télécommande intelligente Apple TV et HomeKit avec Touch ID

Apple étudie la possibilité d’intégrer sa technologie biométrique Touch ID dans une télécommande Apple TV ou une télécommande domotique, selon un nouveau brevet. Comme indiqué pour la première fois par Patently Apple, Apple a obtenu un brevet d’utilité cette semaine, décrivant une « télécommande couvrant la télévision, les appareils domestiques, les portes, les appareils électroménagers et plus » avec authentification biométrique.

Comme l’a noté Patently Apple, il est important de se rappeler qu’il s’agit d’un brevet d’utilité, pas d’un brevet de conception. Cela signifie que le brevet ne donne pas un aperçu d’une conception potentielle pour une future télécommande Apple TV ou domotique, mais plutôt l’idée de « la livraison d’un système biométrique étant inclus avec une télécommande ».

L’idée présentée dans le brevet est que la télécommande, qui pourrait être utilisée pour l’Apple TV ou la domotique, comporterait un ou deux capteurs Touch ID. Cela vous permettrait d’authentifier les achats sur l’Apple TV, de contrôler les accessoires HomeKit sécurisés, etc.

L’abrégé du brevet se lit comme suit :

L’invention concerne un dispositif électronique ayant au moins un réglage opérationnel, tel qu’un réglage de puissance, avec au moins un premier état et un second état. Le dispositif électronique peut également comprendre un contrôleur d’accès qui peut recevoir des données d’état et des données d’autorisation d’une source externe telle qu’une télécommande. Le contrôleur d’accès peut activer un état du réglage opérationnel lors de la réception de données d’autorisation appropriées reçues de ou liées à la sortie d’au moins un capteur biométrique associé à la télécommande.

Selon le brevet, la télécommande pourrait comporter un ou plusieurs types et capteurs d’authentification biométrique. Il pourrait également y avoir une intégration avec des fonctions de contrôle parental pour limiter ce que les enfants peuvent faire avec la télécommande.

Comme toujours, il est important de garder à l’esprit qu’Apple brevète une tonne de technologies différentes et qu’un très petit pourcentage d’entre elles finissent par être utilisées dans la technologie destinée aux consommateurs. Cela étant dit, il est intéressant d’imaginer une Apple TV ou une télécommande générale pour la maison intelligente avec intégration Touch ID.

Personnellement, je pense qu’il est particulièrement intéressant de réfléchir à la façon dont Apple prévoit de s’aventurer plus profondément dans le marché de la maison intelligente en général. Bien qu’il existe une variété d’options puissantes de contrôleurs de maison intelligente tiers, Apple pourrait entrer sur le marché lui-même et offrir une intégration approfondie avec HomeKit et Apple TV.

Que pensez-vous d’une télécommande Apple avec intégration Touch ID ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

