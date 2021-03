Un brevet Apple ouvre la porte aux futurs iPhones pour utiliser la conception de la râpe à fromage de Mac Pro

Parallèlement au dépôt par Apple d’un brevet pour un clavier MacBook à semi-conducteurs reconfigurable aujourd’hui, la société a vu une foule d’autres brevets approuvés. L’un des moyens les plus intéressants pour les futurs iPhones (et tout autre appareil Apple) pourrait être fabriqué à l’aide de la conception de la râpe à fromage 3D du Mac Pro.

Apple a obtenu un total de 77 nouveaux brevets aujourd’hui par le US Patent and Trademark Office. Pour ce brevet structurel intéressant pour iPhone, voici comment Apple le décrit (via Patently Apple):

Une structure peut comprendre un corps ayant une première surface et une seconde surface opposée. La structure tridimensionnelle peut comprendre le corps définissant un premier motif de premières cavités s’étendant dans le corps depuis la première surface et le corps définissant un second motif de secondes cavités s’étendant dans le corps depuis la seconde surface. Une ou plusieurs premières cavités peuvent se croiser de manière excentrique avec une ou plusieurs secondes cavités pour définir un motif d’ouvertures dans le corps.

C’est la manière complexe de décrire ce qu’Apple a conçu avec sa râpe à fromage 3D moderne Mac Pro et Pro Display XDR.

Apple note que l’utilisation de cette conception dans les futurs iPhones pourrait aider à la gestion de la chaleur ainsi qu’au soutien structurel. Cela pourrait être important car les iPhones deviendront de plus en plus puissants dans les années à venir.

Les composants d’un dispositif électronique, par exemple un boîtier d’un dispositif électronique, peuvent comprendre des structures tridimensionnelles ayant des caractéristiques adaptées aux fins spécifiques pour lesquelles ils sont utilisés. Les composants d’un dispositif électronique peuvent être configurés pour fournir un support physique ou une protection à d’autres composants du dispositif électronique, assurer une transmission thermique, assurer une circulation d’air à travers ou autour du dispositif électronique, ou fournir un ou plusieurs autres objectifs. De plus, les composants du dispositif électronique peuvent être conçus pour fournir une apparence et une sensation uniques et agréables à un utilisateur.

Le brevet comprend des images de la façon dont la conception de la râpe à fromage Mac Pro pourrait être utilisée à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de l’iPhone:

Mais bien sûr, il est important de garder à l’esprit qu’Apple a déposé des brevets avec succès tout le temps, beaucoup d’entre eux n’atterrissant jamais dans ses produits.

Il serait intéressant de voir comment Apple pourrait mettre en œuvre quelque chose comme ça tout en conservant une conception étanche à l’eau et à la poussière.

Une autre partie intéressante du brevet est une image qui montre à quoi ressemblerait une poubelle mise à jour Mac Pro avec la conception structurelle 3D.

Apple note également que le brevet pourrait être appliqué à n’importe lequel de ses appareils:

FIGUE. 1 montre un exemple de dispositif électronique 100 qui peut avoir un boîtier ou d’autres composants comprenant des régions de la structure tridimensionnelle détaillée ici. Le dispositif électronique 100 représenté sur la Fig. 1 est un affichage ou un moniteur, par exemple, tel qu’utilisé avec un ordinateur. Ceci est, cependant, simplement un exemple représentatif d’un dispositif qui peut être utilisé en conjonction avec les idées divulguées ici. Le dispositif électronique 100 peut, par exemple, correspondre à un lecteur multimédia portable, un dispositif de stockage multimédia, un assistant numérique portable («PDA»), une tablette, un ordinateur, un dispositif de communication mobile, une unité GPS, une télécommande. dispositif de commande, et similaires. Le dispositif électronique 100 peut être appelé un dispositif électronique ou un dispositif grand public. Comme illustré, le dispositif électronique 100 peut comprendre n’importe quel nombre de dispositifs d’entrée tels qu’un clavier 110, une souris 120, un pavé tactile, un stylet, un microphone ou toute combinaison de dispositifs d’entrée connus. Un détail supplémentaire du dispositif électronique 100 est illustré sur la Fig. 2.

