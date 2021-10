Un brevet d’Apple propose un croquis d’une éventuelle implémentation de Notch dans les nouveaux MacBook Pro

Suite à la rumeur de dernière minute selon laquelle les nouveaux modèles de MacBook Pro à venir d’Apple pourraient comporter une encoche en haut de l’écran, une grande partie de la discussion en ligne a impliqué des inquiétudes selon lesquelles une telle encoche empiéterait sur la zone active de l’écran, empiétant potentiellement sur le menu macOS. bar.



Cependant, il convient de noter qu’Apple a exploré des moyens d’inclure une encoche dans un écran MacBook Pro qui éviterait l’intrusion dans la zone de l’écran principal, rendrait l’encoche transparente contre une bande noire et permettrait potentiellement d’afficher des informations supplémentaires sur le utilisateur qui libérerait également de l’espace dans la barre de menu dans l’affichage principal 16:10.

Par exemple, un brevet Apple déposé en 2019 auprès de l’office américain des brevets, intitulé « Electronic Device Display With Extended Active Area », décrit, parmi divers modes de réalisation, un ordinateur portable doté d’un écran principal rectangulaire et de deux « régions étendues » entre l’écran et une bordure inactive, dans laquelle « les première et deuxième régions étendues rectangulaires se trouvent sur des côtés opposés de la caméra ».

Plus précisément, les « première et deuxième régions étendues rectangulaires de l’ordinateur portable affichent des icônes sur un fond noir tandis que la région rectangulaire principale affiche une image rectangulaire ».

« Les première et deuxième régions étendues peuvent être situées sur les côtés opposés d’une caméra ou d’un autre composant électrique dans une partie saillante ou une partie en forme d’îlot de la région inactive. Des icônes ou d’autres informations peuvent être affichées sur un fond noir dans les régions étendues, donnant à l’écran une apparence continue et ininterrompue. »

Une telle implémentation nécessiterait bien sûr un ajustement important du fonctionnement de la barre de menus sur ces nouveaux modèles de Mac dans la version finale de macOS Monterey, et il n’y a eu aucune preuve de cela jusqu’à présent.

La rumeur d’encoche, bien qu’apparemment sommaire en soi, a gagné du terrain depuis vendredi, initialement en raison d’une découverte par MacRumors de résolutions d’écran qui figureront dans les modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

Dans la version bêta de ‌macOS Monterey‌, MacRumors a découvert des résolutions d’affichage potentielles de 3024×1964 et 3456×2234 pour les modèles supposés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. En soustrayant 74 pixels de la hauteur des deux, les résolutions résultantes de 3024×1890 et 3456×2160 correspondent à un rapport hauteur/largeur de 16:10. Tous les MacBook actuels d’Apple présentent un rapport hauteur/largeur de 16:10, ce qui laisse supposer que les 74 pixels supplémentaires pourraient représenter un cran.

La possibilité que la rumeur de vendredi puisse avoir de la substance a été renforcée par une photo présumée d’un écran MacBook Pro avec une encoche qui était à l’origine partagée par un compte Weibo.

Apple organise un événement virtuel lundi à 10 heures, heure du Pacifique, avec des rumeurs suggérant largement que l’événement se concentrera sur les modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec une version plus rapide de la puce M1, des écrans mini-LED plus lumineux, MagSafe et connectivité supplémentaire.