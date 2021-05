Un brevet de Google imagine un téléphone Pixel avec une caméra selfie sous l’écran

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Un brevet de Google décrit en détail comment l’entreprise pourrait implémenter une caméra selfie sous-écran sur les futurs Pixels.Google pourrait intégrer un écran secondaire et un prisme sous le panneau OLED principal pour faciliter la technologie.

Nous n’avons toujours pas vu de caméras selfie sous-écran capables de prendre des images de bonne qualité. Aucun des meilleurs équipementiers n’a encore sauté dans le train en marche, peut-être parce que la technologie est insuffisante. Cependant, la rumeur veut que le prochain téléphone pliable de Samsung soit le premier appareil grand public à disposer d’une caméra sous-écran. On dirait que la société sud-coréenne n’est pas la seule à réfléchir sérieusement à l’amélioration de la technologie.

Selon un brevet Google de 23 pages récemment découvert (h / t LetGoDigital), la firme de Mountain View a mis au point sa propre façon unique de mettre en œuvre une caméra sous-écran sur les futurs téléphones Pixel.

Le brevet décrit en détail la méthode que Google pourrait utiliser s’il adopte jamais la technologie. Le document intitulé «Affichage plein écran avec caméra sous-écran» imagine un smartphone Google avec une dalle OLED. Le tireur avant et l’affichage secondaire sont placés sous l’écran principal.

Un brevet Samsung a également récemment révélé l’utilisation d’un écran supplémentaire pour couvrir la caméra sous-écran, mais la méthode de Google est légèrement différente.

Téléphone Google avec caméra sous-écran

Une image de brevet montre comment Google prévoit de placer le deuxième écran directement en face du capteur de la caméra. Un prisme ou un miroir est positionné entre le capteur et l’affichage secondaire. Lorsque la caméra selfie est utilisée, le prisme tourne pour laisser entrer la lumière à travers une petite fenêtre de 2-3 mm. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le prisme tourne pour refléter le contenu affiché sur le deuxième écran sur l’affichage principal.

Le sous-écran aurait également trois capteurs, éventuellement pour permettre le déverrouillage du visage.

Malheureusement, on ne sait pas quand et si Google utilisera cette méthode pour implémenter des caméras sous-affichage sur ses téléphones. D’après les fuites que nous avons vues jusqu’à présent, le prochain Pixel 6 et le Pixel 6 Pro récemment basculé peuvent s’en tenir à une découpe centrée pour la caméra selfie. Nous savons donc en quelque sorte que les caméras sous-écran ne sont pas disponibles sur les téléphones Google Pixel, du moins cette année. Cependant, chaque fois qu’ils le feront, il sera intéressant de voir à quoi ressemblera enfin la solution de Google.