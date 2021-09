Un brevet de Huawei révèle un système de contrôle des gestes aériens pour les téléphones enroulables

in

Kris Carlon / Autorité Android

TL;DR

Un nouveau brevet Huawei détaille une nouvelle méthode de contrôle pour un téléphone enroulable. La société décrit comment les gestes aériens peuvent être utilisés pour rétracter ou étendre l’écran et contrôler la vitesse de ce processus. Le brevet s’appuie sur la documentation précédente du téléphone enroulable de la société.

Les téléphones enroulables promettent la commodité d’une tablette dans un facteur de forme d’un smartphone traditionnel. Mais contrôler comment et quand cet écran s’étend est apparemment le prochain champ de bataille du développement. Huawei a maintenant formulé une solution alimentée par l’intelligence de la détection des gestes.

Selon un nouveau brevet repéré par LetsGoDigital, Huawei s’appuie sur ses brevets de téléphones enroulables avec sa dernière documentation et fournit une explication supplémentaire sur la façon dont un utilisateur pourrait être en mesure de le contrôler.

Pour commencer, Huawei pourrait permettre aux utilisateurs de contrôler l’extension de l’écran par des glissements de doigt physiques, avec un retour haptique et des alertes audio. Cependant, la société détaille également une méthode de contrôle des gestes aériens. Les utilisateurs pourraient activer l’écran en faisant glisser leurs mains au-dessus d’une caméra ou d’un capteur dédié. Le capteur traduirait alors ce mouvement pour rétracter ou étendre l’affichage. Notamment, le système gestuel de Huawei pourrait également permettre aux utilisateurs de ralentir ou d’accélérer la vitesse de défilement de l’écran. Cela pourrait être fait en tenant un certain nombre de doigts au-dessus du capteur.

Huawei a déjà expérimenté les commandes gestuelles de la main sur sa série Mate. Il a été développé pour les utilisateurs qui souhaitaient utiliser leurs appareils en mode mains libres, mais il pourrait être plus utile sur un appareil plus grand comme un smartphone enroulable. Il peut être plus fluide d’activer un écran avec un geste de la main libre dans certaines situations au lieu d’utiliser les deux mains sur l’appareil.

Ce n’est en aucun cas le premier brevet de téléphone enroulable que nous avons vu de Huawei. La documentation précédente décrivait un téléphone avec un écran enveloppant, tandis qu’un autre ensemble détaillait le système d’actionnement de l’écran.

On ne sait pas si ou quand Huawei lancera un téléphone enroulable. Si le flux de brevets est quelque chose à suivre, ce n’est en aucun cas un projet mort.